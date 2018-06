'Ovdje samu sebe podsjećam na jednu našu pjevačicu': Danijelina fotka stara 30 godina izazvala različite reakcije; vidite li vi na koga je ciljala?

Osamdesete su ostale upamćene kao godine modnih "prekršaja" koje nećemo tako lako ponoviti. Natapirana kosa i jastučići u podstavi na ramenima ipak nisu nešto čemu bismo se rado vratili, no svejedno su to mnogima ostale "najbolje godine" kojih se s nježnošću sjećaju.



A tako je i omražene trendove nekako lakše prožvakati. S radošću se mnogi prisjećaju svojih izdanja, a Danijela Martinović odlučila je nostalgiju podijeliti sa svojim pratiteljima.



"Moj prvi plakat za nastupe, 1988. godine. Ovdje samu sebe podsjećam na jednu našu pjevačicu... Znate li na koga mislim? Podsjećam li i vas?", napisala je Splićanka na svome Facebooku i izazvala burne reakcije.







Njen su profil zatrpali komentari obožavatelja, no začudo, svaka je "opaska" - različita. Kao da se ne mogu usaglasiti na koga to Danijela "baca" na fotki, iako je, kada se malo bolje pogleda, prilično jasno na što je ciljala.



Zorica Kondža, Sanja Doležal, pa i Lepa Brena pale su na pamet Danijelinim pratiteljima prije nego "ciljana" Meri Cetinić kojoj pjevačica nalikuje i stasom i izdanjem.





Frizuru isto tako nisu mogli zaobići u komentarima. "Tako se tad nosilo", pisali su pratitelji misleći na "balayage" 80-ih, trendi i još uvijek aktualan, samo u malo drugačijoj izvedbi.