'Ovo nema kraja, ne prestaju me vrijeđati': poznata glumica žali nakon sramotnog rasističkog ispada, sada je postala 'predmet mržnje'

Nakon što je usporedila bivšu savjetnicu Baracka Obame, Afroamerikanku Valierie Jarret s majmunom, mediji su se obrušili na glumicu i komičarku RoseanNe Barr koja je ubrzo izgubila i angažman u dugonajavljivanoj, novoj sezoni kultne serije "Roseanne" u kojoj tumači glavnu ulogu.



Kako prenose strani mediji, serija je krenula dalje što znači da se glumačka ekipa može snaći i bez 65-godišnje Barr koja je jako brzo shvatila što je napravila te za sporni tweet okrivila pilule koje je u tom trenutku pila.



Sada žali jer je postala 'predmet mržnje'.



- Rekla sam Bogu: spremna sam prihvatiti bilo kakve posljedice jer znam da sam pogriješila, ali ovo nema kraja. Ne prestaju me osuđivati, ne prihvaćaju moju ispriku. Napravila sam od sebe magnet za mržnju. Za mene kao Židovku to je grozno, jednostavno grozno - rekla je tijekom emotivnog intervjua novinaru i prijatelju Rabbiju Shmuleyju Boteachu.



Dodala je i da "nikada ne bi namjerno nazvala Afroamerikance majmunima".



Hoće li do javnosti doprijeti njezine riječi te hoće li joj naposljetku oprostiti, još preostaje vidjeti.