'Bosanski Iglesias' obljubit će Sustipan sevdalinkom: evo što Hari Varešanović govori o svojim obožavateljicama, a što o unucima

Jedan od najromantičnijih bosanskih pjevača nakon dugog niza godina ponovno će pjevati u Splitu! Riječ je o Hajrudinu Varešanoviću, nekadašnjem vokalu grupe Hari Mata Hari, koji će jamačno publiku 4. srpnja na splitskom Sustipanu baciti u kolektivni ljubavni zanos. Tomu neće odmoći ni repertoar na kojemu će se naći i sevdalinke...

Prošlo je više godina od vašeg zadnjeg splitskog koncerta; sjećam se našeg razgovora u prestižnom klubu "Imperium", koji je u međuvremenu zatvoren. Koliko zapravo niste pjevali u Splitu?

– Da, zadnji nastup u Splitu bio je u klubu "Imperium" prije devet godina, a "pravi" koncert, poput ovoga što će biti na Sustipanu, nisam imao čak dvadesetak godina. Bilo je u međuvremenu planova i termina za koncert, ali spletom okolnosti nisu mogli biti realizirani. Planirali smo koncert i u Areni, ali i on je, nažalost, morao biti otkazan. Činilo se kako Splitu nije polazilo za rukom da se tu održi koncert. Ali evo, konačno smo uskoro zajedno.

Imate li pomalo tremu, nakon tako puno vremena?

– Imam to slatko iščekivanje koncerta nakon tolikih godina. Da, takav se osjećaj pojavi uvijek nakon dugog vremena izbivanja... Kako se datum približava, sve sam sretniji jer ću konačno stati pred publiku koju volim i pred kojom dugo nisam pjevao. Doduše, smišljam repertoar pjesama da bude što romantičniji i primjeren mjestu održavanja. Želim zadovoljiti očekivanja svih koji dođu na koncert, ali i svoja. Ako se sve to ubraja u tremu, onda ćemo reći da je imam.

Koliko je nastup na otvorenom – riječ je o vjerojatno najatraktivnijoj intimnoj splitskoj "open air" lokaciji – zapravo dobra okolnost za izvođača? Jeste li više klupski tip?

– Veoma je bitan ambijent u kojem se nastupa. Istina, nisam klupski tip, ali pjevam i u klubovima, u manjim zatvorenim prostorima. Draže su mi ipak intimne lokacije ove vrste, koje se izvrsno i nekako prirodno spoje s glazbom koju izvodim. Romantičan prostor, romantična glazba, zatim sve to prenijeti i unijeti u publiku, napravi čarobni krug u kojem svi uživamo. To ja volim i zovem nastupom! Ljeto je vrijeme za nastupe na otvorenom, još kad se tome pridoda bogomdana klima kao u Dalmaciji, što može biti bolje? Za ovaj nastup posložio se odličan cijeli tim zajedno s produkcijom.

S godinama ste se brendirali kao jedan od najvećih glazbenih umjetnika Bosne i Hercegovine, rekla bih, uz sunarodnjaka Dina Merlina i još pojedine izvođače i skladatelje. Percipiraju li vas ljudi, međutim, još uvijek kroz prizmu antologijskog benda bivše države, Hari Mata Hari?

– Pa, pojedini me percipiraju. Prije svega, drago mi je što je Hari Mara Hari opstao tolike godine i da slušanost nije opala, već ona raste iz generacije u generaciju. Kako će tko percipirati, to je najmanje bitno, dokle god imamo publiku koja nas voli.

Imponira li vam usporedba s Juliom Iglesiasom? Mediji vam tepaju da ste "bosanski Julio"...

– Hahaha... Iznimno cijenim njegov glas i rad, još kad me usporede s njegovom veličinom, naravno da mi imponira. Julio ima karizmu koju mnogi glazbenici nemaju. Jedan je od najuspješnijih glazbenika u povijesti, o tome svjedoči i njegovih čak 77 izdanih albuma, a prodao je oko 300 milijuna nosača zvukova u cijelome svijetu. Za ovako malu regiju poput naše, drago mi je ako sam ja "njihov Julio".

Načuli smo da ćete Splićanima (vjerojatno čak više Splićankama) na koncertu na Sustipanu servirati i pregršt – sevdalinki... Otkud ta ljubav prema tradicijskome melosu?

– Uz taj sam melos odrastao. Moj je djed poznati sevdalija kod kojega su mnogi dolazili na sate učenja. Kako onda odrasti u takvoj obitelji i ne zavoljeti glazbu i sevdah? Nemoguće. Već od malih nogu glazba mi je bila na prvom mjestu. Dok su svi u mojoj generaciji trčali za nogometom ili nekim drugim sportom, ja sam svoje slobodno vrijeme provodio uz djeda i glazbu. I sam je djed tada znao kojim ću putem krenuti, vidjevši prema čemu gajim najveću ljubav. Drago mi je što je posljednjih godina sevdah postao popularan. Na Sustipanu će biti miks svega, stoga se podrazumijeva da ću otpjevati i pokoju sevdalinku.

Višekratno ste nastupali na Euroviziji (Eurosongu), iza sebe imate bezbroj drugih nastupa. Što, međutim, smatrate najvećim uspjehom u karijeri?

– Teško je odgovoriti na to pitanje. To je jednako da pitate roditelja koje dijete više volite, a imate ih nekoliko. Možda ono najuspješnije? Ne, jednako se vole sva. Ipak, najvećim uspjehom u karijeri smatram opstanak tolike godine na glazbenoj sceni. Tu je više od trideset godina rada i mnogi podjednako vole moje pjesme sa samih početaka pa sve do posljednjeg albuma. Svi koji tolike godine "žive" na glazbenoj sceni, imaju svoju publiku, dobivaju novu, smatrat će to najvećim uspjehom karijere. U sve sam unio emocije i vjerujte da je teško nešto posebno izdvojiti.

Imate li, sad kao sretno oženjen čovjek, još uvijek horde obožavateljica? Proganjaju li vas još?

– Ne znam što se podrazumijeva pod "proganjanje". Imam svoje obožavateljice koje se, kad me sretnu, žele fotografirati, uputiti lijep kompliment, ali nikad to nije nešto napadno ili neprimjereno. Proganjanje mi zvuči kao nešto maltretirajuće, a toga zaista nema. Dakle, nema tu nikakvog proganjanja, nego sve nešto lijepo i ženski suptilno.

Uz anđeoski glas, resi vas i "evergreen" izgled, što je svakako dobrodošla okolnost za scensku osobu. Imate li neki tajni recept da ga podijelite s nama? Unutarnje zadovoljstvo i malo kozmetike, možda neki estetski zahvati i slično?

– Hvala na komplimentima. Što se tiče estetskih zahvata, tko voli, nek izvoli. Ja nisam taj tip. Mene je očito prigrlila dobra genetika jer tajnih recepta nemam. Jako puno šetam, posebno rano ujutro. Volim odspavati osam sati dnevno, volim opušteno društvo pored sebe, dobru hranu jer sam veliki gurman. Tu je i dvoje unučadi, s kojima se volim igrati i tako se spustiti na njihov nivo. S njima se čak najviše i opuštam, jer volim tu dječju razigranost i iskrenost. Izbjegavam stres koliko god mogu. Dakle, posebnih tajni i preparata nemam i, na moju sreću, nisam sklon višku kilograma.

Gdje se vidite za deset ili dvadeset godina?

– Hm hm... Vidim se ondje gdje je sudbina odredila da budem. Mi planiramo jedno, život posloži nešto sasvim drugo. Isplaniramo nešto za sutra i to se zbog "xy" razloga nekad mora izmijeniti. Upravo zbog toga i nisam neki tip od velikog planiranja budućnosti. Jedino što zaista želim je da mene, moju obitelj i sve drage ljude posluži zdravlje. Dakle, za deset godina vidim sebe kao zdravog čovjeka koji još uvijek radi ono što voli. Dakako, i u krugu svoje obitelji, okružen onima koji vole glazbu koju i dalje nadahnuto stvaram.