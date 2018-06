'Volim tvoju seksi mamu!': kćer objavila fotografiju u kupaćem svoje poznate majke i izazvala tornado; glumica i u sedmom desetljeću izgleda spektakularno

"Božanstvena je!", "Obožavam je!", "Izgleda spektakularno!", "Još uvijek je prekrasna!", "Obožavam tvoju seksi mamu!", "Prekrasna, nenadmašna!" - maleni je dio od preko 200 tisuća komentara koji su ispratili objavu glumice Kate Hudson, koja je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju s ljetovanja svoje slavne majke Goldie Hawn.



Na fotografiji snimljenoj tijekom obiteljskog odmora u Grčkoj, zanosna Goldie uživa u brzoj vožnji gliserom, praćena pogledom svog obožavanog vječnog mladića Kurta Russella.



"Tvoja je majka veličanstrvena, ona je moj životni idol, čini mi se kao da nikad u životu nije napravila nešto pogrešno. Kažu da savršenstva ne postoje, ali Goldie je za mene savršena..." - glasi jedan od ispisanih komentara.

Premda se i Kate Hudson, čemu svjedoče njezine fotke u bikiniju, može pohvaliti atraktivnim izgledom, njezina slavna mama ipak je većini sinonim nepresušne životne energije i čudesne vitalnosti.

Glumica Goldie Hawn, koja u 72. godini života zaista izgleda spektkularno, u sretnoj je vezi s Kurtom Russellom punih 35 godina, što je za holivudske pojmove, a bome i sve ostale, prava vječnost.



U Americi jedan od najomiljenijih parova upoznao se na snimanju filma "The One and Only, Genuine, Original Family Band" 1967. godine. Goldie je tada imala 21 godinu, a Kurt tek 16.



Goldie je priznala kako joj je Kurt bio "simpatičan na prvi pogled", ali joj se činio ipak premlad.



No 15 godina kasnije, na snimanju filma "Swing Shift" razlika u godinama više nije postojala, zaiskrila je luda strast i nije ih pustila ni toliko desetljeća kasnije. Goldie i Kurt imaju sina Wyatta, a Goldiena kći Kate Hudson smatra ga svojim obožavanim ocem, premda joj biološki nije tata.