Velika fešta na Braču: udala se Splićanka Andrea, pobjednica showa '3, 2, 1 - kuhaj!'; pogledajte kako je bajkovito slavlje proteklo

Iako nam je pobjednica ovogodišnjeg izdanja popularnog RTL-ovog showa '3, 2, 1 - kuhaj!', Andrea Pavlović nedavno natuknula kako je sretno zaljubljena te da ima zaručnika, što se tiče detalja o vjenčanju ostala je - tajanstvena.



"Imam dečka, točnije zaručnika. Iako nije previše zahtjevan, najviše voli kad mu radim indijski curry, tako da definitivno mogu reći da ljubav ide kroz želudac", ispričala je samozatajna Splićanka tada.



No njene posljednje objave na društvenim mrežama potvrđuju upravo ono u što nas je uputio njen ozareni osmijeh prilikom davanja izjave: Andrea je izrekla dragome sudbonosno 'da'. Fotografije koje je objavila izazvale su opće oduševljenje njenih pratitelja, a nije ni čudo.



Otok osuncan 😍🎈🎈🎈🎊🎉🔝♥️♥️♥️♥️ #love A post shared by Andrea Pavlovic (@andrea_panda2) on Jun 18, 2018 at 10:12pm PDT



Bajkovita atmosfera na 'osunčanom otoku' Braču, kako ga je sama Andrea opisala, izgledaju kao isječci iz nekog mediteranskog filma: stare kamene bračke kuće i terasa u zalazak sunca, uz obitelj i najbliže prijatelje - može li bolje?



I Andreina vjenčanica na tragu je tradicionalnih, dalmatinsko-mediteranskih oprava: gornji dio je čipkan, a do poda saten, uz obavezni 'bogati' veo i decentnu punđicu koju je crnka svezala na zatiljku. 'Dragi' je pak u modrom odijelu, a par u kombinaciji izgleda šik u duhu tradicije.