Adio, ćiribimbaši! Seve zaključala Instagram, nema više zadiranja u privatnost kraljici scene na Balkanu

Zadiranje u nečiju privatnost nikada nije bilo lakše nego u eri Instagrama. Tko je gdje bio, što je radio, gdje pije kavu, a gdje ljetuje - odgovori na ovakva i slična pitanja su lijepo objavljeni na društvenim mrežama.



No tanka je linija između čiste zainteresiranosti, koja je zapravo skroz nevina ukoliko je samo to, bez dodatnih premisa, i pravog 'zadiranja'. Uplitanja, komentiranja, poruka i pokušaja uključivanja u zbivanja koja su, iako realna, za ljude s odmakom u stvari - fiktivna.



Isto tako neki mogu informacije servirane na pladnju iskoristiti protiv osobe koja ih je objavila. 'Pa sam/a je kriv/a, stavio/la je to tu da svi vidimo', opravdanja su u rangu onih 'pa provokativno se obukla'... Uostalom, sve što se u mrežnom prostoru izgovori, trebalo bi se moći nekako i u 'stvarnom životu' ponoviti. A često ne može, teže se 'okuražiti'...



Ne znamo je li zbog uvreda, komentara, vijesti na račun njenih objava ili nečega stotoga, ali Severina je svoj Instagram profil danas zaključala. Pristup njenim (polu)privatnim fotografijama imaju samo ljudi koji pjevačica prati dok su ostalima fotke blokirane.







Zašto je Splićanka donijela ovu odluku, ne znamo, no njeni su pratitelji već s uvjerenjem prokomentirali kako je u pitanju zacijelo sudski spor s Milanom Popovićem. Poduzetnik se i ranije žalio na objave svoje bivše, misleći naravno na one koje uključuju njegova sina.



Bilo kako bilo, od 777 tisuća ljudi koji 'kraljicu scene na Balkanu' prate, samo će dio moći 'ćirnuti' njen profil. Ostalima je Seve rekla 'adio', a hoće li se nakon rješenja spora vratiti društvenim mrežama, tek ćemo doznati.