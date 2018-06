'Bila sam ostavljena, izdana i trudna... Dođe ti da vrištiš!': naša voditeljica otkrila s kakvim se sve problemima nosi kao samohrana majka, a poslala je i važnu poruku

Oni koji su čuli za Sanju Čeliković znaju da se iza imena krije vječno nasmijana i uvijek dobro raspoložena mlada žena, voditeljica i novinarka. Uza sve svoje poslovne angažmane, Čeliković je za portal Prvi.hr odlučila podijeliti i priču o tome kako se snašla kao samohrana majka.



35-godišnja Sanja je naime i majka šestogodišnjeg dječaka, kojega je na nogice sama digla, budući da ju je njen tadašnji partner ostavio u drugome mjesecu trudnoće. Nakon početnoga šoka, pa i očaja koji je nastupio, Čeliković je odlučila uzeti stvar u svoje ruke, ne oplakivati, već se posvetiti kako sebi, tako i bebi na putu.



"Cijela trudnoća bila mi je čarobna, ali pratio me strah. Pitala sam se kako ću ja to sama, kako ću biti i majka i otac tom djetetu", priča ova hrabra mama.



Kada je njen sinčić došao na svijet, u svemu su joj, dakako, pomogli majka, obitelj i prijatelji, no neke je situacije ipak trebala 'izgurati' sama.



"Pukne ti guma na autu dok voziš bebu od nekoliko mjeseci, tegliš vrećice i bebu, ubija te samoća, svi odu svojoj kući, a ti ostaneš sama sa svojim mislima i strahovima. Dođe ti da vrištiš... Najgore mi je bilo u vrijeme blagdana, kad svi odu svojim obiteljima, a ja bih ostajala sama. Raduješ se svemu što ti je dijete donijelo, ali nemaš to s kime podijeliti", kaže za Prvi.hr.





"To je noćna mora iz koje se ne možeš probuditi jer se bojiš hoćeš li sve to uspjeti sama... Istodobno sam se morala nositi s osjećajem napuštenosti i izdaje", dodaje novinarka.



Uz posao na radiju, Čeliković je u vrijeme kad joj je sin imao svega nekoliko godina, prihvatila i dva honorarna posla na televiziji jer, kako kaže, nije htjela biti ovisna o redovitosti alimentacije bivšeg partnera.



S djetetom je prošla i brojne avanture. Proputovali su dobar dio Hrvatske, redovito "išli na more", a posebno je Sanji u sjećanju ostalo jedno od putovanja na Korčulu.



"Nikad neću zaboraviti trenutak kad je on negdje blizu Knina poželio sisati. Ja ne znam cestu, on plače, meni se znoj slijeva... I mislim si u sebi - jesam li hrabra ili nisam normalna! Ali našli smo mjesto, podojila sam ga i nastavili smo putovanje", prepričava.



Pravu je katarzu pak doživjela kada je sinčića odvela na Santorini, gdje je trebala izreći i sudbonosno "da" bivšemu partneru. Ta ju gorka činjenica ni razočaranje ipak nisu spriječili da uživa u odmoru na bajkovitom grčkom otočiću.



"To su bili mjesto i priča koje sam trebala zatvoriti. Ondje sam doživjela katarzu. Nakon toga shvatila sam da nas dvoje možemo sve. Dobila sam snagu kao žena koja može funkcionirati sama sa svojim djetetom", kaže Sanja.



A što bi ova hrabra mama poručila svim samohranim majkama? Na prvi pogled može zvučati "standardna", ali poruka je mnogo važna.



"Tugujte neko vrijeme, a nakon toga dignite glavu, vjerujte u sebe i svoje sposobnosti... Jer život je ono što stvorite od njega!", zaokružuje Čeliković svoju priču.