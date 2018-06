'Za ovo sam se borila!': Splićanka Lucija iz BB-a dočekala je svoje ljeto; u bijelom kupaćem pozirala na brodu u Omišu, rijetki ostali imuni

Lucija Stojak od kad je izišla iz Big Brother kuće život živi punim plućima, što nam potvrđuju i konstantne objave na Instagramu.



Kad se ne prešetava Rivom i ne pije kavu u rodnome gradu, izlazi po splitskim restoranima, a 'potegla' je nedavno i do Zagreba gdje se družila s ekipom iz reality kuće. Pa malo do Đakova, jer zašto ne, malo na uljepšavanje, a konačno je dočekala i ono za što se borila.



Što god to značilo. Lucija je pozirala na brodu u Omišu, koji se valjda tek sprema krenuti na pučinu, a njeno zadovoljstvo toliko isijava iz fotografije da je nemoguće ne primijetiti ga. Crnka uz to zavodljivo pozira u bijelome kupaćem kostimu i čipkanom pareu, naslonjena lagano na ogradu, bosa i preplanula - prava ljetna slika.





"Za ovo sam se borila", našalila se, uz osmijeh od uha do uha. I izborila, čini se, njeno ljeto je počelo. A pratitelji su puni riječi hvale, ne mogu joj 'nakrcati' dovoljno komplimenata na profil, sve i da hoće.



"Ti si nešto najsavršenije, ljepoto!", "Naša najljepša kraljica", pišu joj, puni hvale Lucijinu zanosnu izgledu.



Situacija je dakle "win-win", Luce gušta, a njeni pratitelji također, jer im svoje putešestvije lijepo servira na društvenim mrežama. To se zove uživanje.