Niti Putin ne oprašta: evo kako će zbog 'srednjeg prsta' biti kažnjen Robbie Williams

Spektakularno je bilo otvaranje svjetskog prvenstva na nacionalnom stadionu Lužniki. To je nekako klasika, uvijek je to jednako – šareno i lepršavo, s puno svjetla i šljokica. I nastup Robbie Williamsa, oduševio je i šokirao svijet. Nastup je bio vrhunski, ali potez za neprimjerenom gestom i to baš u kameru da cijeli svijet vidi. Unio se onako junački i pokazao "srednjak" cijelom svijetu.

Koliko god to mnogi protumačili kao odgovor kritičarima koji su ga napadali da se "prodao Putinu" kazna će ipak stići. Po ruskom zakonu koji je 2014. godine donio upravo Vladimir Putin, morat će Robbie platiti 50 eura kazne. Mnogi bi rekli, pa i nije neka kazna – isplatilo se pokazati svoje mišljenje.

- Radio sam dosta stvari u karijeri, ali otvoriti Mundijal pred 80.000 navijača na nogometnom stadionu, pred milijunima gledatelja u cijelom svijetu je ostvarenje dječačkih snova – rekao je Williams.

I onako "blagosloviti kritičare". Baš uz stih "i did it's for free".