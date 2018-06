Maja Bajamić iskreno o svom estradnom putu: Kao pjevačica Teške industrije radila sam u Zari noćne smjene za 200 kuna

Nakon danas već davnog, drugog sudjelovanja (u prvom je bila srednjoškolka) u showu "Hrvatska traži zvijezdu" tada 18-godišnja Splićanka Maja Bajamić nestala je iz javnosti. Kad je talent show završio, stvari nisu krenule u smjeru u kojemu je ona htjela. Nije da nije bilo ponuda, ali nijedna nije bila ona koju je očekivala.



– To su bile samo cajke i kič – u više je navrata objasnila danas 26-godišnja Maja objašnjavajući kako se nije htjela "prodati", jer želi izvoditi autorske pjesme sa svojim bendom. Poput većine kandidata iz showova tog tipa i Maja je ubrzo pala u zaborav. Trebalo joj je pet godina do povratka na scenu – ovaj put u ulozi pjevačice grupe "Teška industrija" čija je članica bila samo pet mjeseci da bi, čim je napustila bend, opet nestala.



Kad je RTL-ova produkcija angažirala kao članicu žirija u showu "Zvijezde" javnost je bila nemalo iznenađena njezinim likom u toj ulozi. Uz nju su sjedili ljudi s dugogodišnjim gazbenim karijerama i kredibilitetom – pjevači Massimo Savić i Tony Cetinski, pjevačica Mirela Priselac Remi, te diskograf Goran Lisica Fox, koji joj je, bez dlake na jeziku, kazao da se zbog vrste glazbe koju izvodi pripremi na siromaštvo, ali i kako će zbog svojih kvaliteta zasigurno jednoga dana uspjeti. Ni Foxove riječi nisu pokolebale Maju, ponovila je rezolutan stav kako nikad neće pjevati po svadbama.



Napokon, došao je poziv u show "Tvoje lice zvuči poznato" u kojemu je Splićanka iz tjedna u tjedan pokazivala sve što zna i može. Njezine uspješne transformacije u poznata glazbena lica priskrbile su joj titulu pobjednice pete sezone gledanog zabavno-glazbenog showa u čijemu je finalu oduševila žiri i ostale natjecatelje plesnom i vokalnom izvedbom pjesme "All That Jazz" u maniri Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla "Chicago". Pobjednička kruna bila joj je, čini se, još puno ranije osigurana s obzirom na atraktivnost izvedbi tijekom svih faza nadmetanja. Čak se mnogi gledatelji bune kako je ishod showa bio prilično predvidljiv, premda ne dvoje o vokalnim i scenskim odlikama talentirane Maje.



Djevojci koja ih iskazuje još od djetinjstva, kada je nastupala na brojnim glazbenim dječjim festivalima i u emisijama "Hrtić hitić" i "Turbo limach show" da bi potom kao tinejdžerica osnovala vlastiti bend i s VIS-om Gospe od Zdravlja snimila album duhovnih pjesama, jednu karakternu crte ipak je nemoguće dovesti u pitanje. Upornost – karakteristika koja Maji očito ne manjka, premda do sada, usprkos nekolicini TV angažmana i glazbenih natjecanja, nije uspjela nekom vlastitom pjesmom doprijeti do šire publike i izgraditi kakvu-takvu, u javnosti prepoznatu, samostalnu glazbenu karijeru. Ipak, što nakon pobjede u "Tvoje lice zvuči poznato"? Boji li se da neće iskoristiti njezin medijski odjek, da će opet pasti u zaborav, pitamo Maju?



– Ne može se potrošiti nešto što je napravljeno za cijeli život i što se gradi od sedme godine života. Nema govora o strahovima tipa kako je sad pravo vrijeme da pokažem sve što znam u kratkom vremenskom razdoblju, jer sam jako dobro svjesna da, kao što su i za ovu pobjedu trebale godine rada, na isti način moram nastaviti dalje. Istom energijom, istim intenzitetom... Nikad nisam odustajala od glazbe zato što je ona moja ljubav. Osjetiš unutarnji impuls, zašto si poslan u ovaj život, u ovom obliku... Vrlo rano sam to osvijestila i samo sam išla tim putem, bez straha od odbijanja, neuspjeha – kaže Maja ne krijući kako je na njezinom glazbenom putu bilo faza kada je bila na rubu egzistencije.



– Nikad me nije bilo sram raditi. Kao pjevačica "Teške industrije" radila sam u Zari noćne smjene za 200 kuna, od 23 sata do 7 ujutro. Nije me bilo sramota pošteno zaraditi svoj novac. Znala sam zašto to radim, u kojemu smjeru idem i što želim biti. I to je to. Tako ću i nastaviti... Naravno, neću raditi u Zari – uz smiješak će Maja objašnjavajući kako je u TLZP-u dobila priliku pokazati što sve zna i može, a uz to je, što je najljepše, oslobodila dio sebe, koji do sada nije imala priliku ispoljiti.



– Osjećam se sretno, zadovoljno, zahvalno i slobodno. To je neka vizija mene o kojoj sam sanjala da ću je moći pokazati ljudima. Da nemam samo vokalne mogućnosti nego i široku paletu sposobnosti, koje njegujem sve ove godine – veli Maja, koja se u TLZP-u iskazala kao kompletna scenska pojavnost, a ništa manje draga joj je i činjenica što je dokazala izdržljivost u, kako ga opisuje, životinjskom tempu. To je nešto, kaže, što te uzima u cijelosti tri mjeseca, bez stanke, jer "živiš druge živote, uloge, upijaš te likove"...



Otkako je show snimljen zahuktala se i Majina glazbena karijera na domaćem terenu. Sa svojim je bendom već imala nekoliko svirki na kojima izvode obrade stranih hitova u vlastitim aranžmanima, a ono što je najviše veseli je činjenica što je počela snimati vlastite pjesme s autobiografskim tekstovima, koje piše posljednjih nekoliko godina.



– Zakoračila sam u realizaciju samostalnog, glazbeno-scenskog projekta... No, prvo što slijedi je objava pjesme i videospota "Propušteni poziv" 21. lipnja, kojeg sam snimila u studiju Saše Antića iz TBF-a sa splitskim reperima Krešom Bengalkom i Žuvijem, a produkciju potpisuje VRH. Moćan tim ljudi kojima vjerujem – zadovoljno će Maja dodajući kako je strašno veseli što će nakon gostovanja u pjesmi splitskih repera u eter pustiti i prvu, vlastitu stvar "Mali od Geppetta". Jedva čeka reakcije...



– Publika je ta koja sve osjeća i sve zna. Ako izvođaču nedostaje kvaliteta, ma može snimiti i 25 pjesama i neće napraviti ništa. A može snimiti jednu koja će mu promijeniti cijeli život. Uvijek sam bila za kvalitetu, a ne kvantitetu. Zato sam se posljednjih godinu dana povukla, radila u tišini, pjevala na kruzerima, pekla zanat... Postala sam profesionalac negdje izvan svoje zemlje i vratila se s košarama punim svega što sam uspjela u ovom showu podijeliti s ljudima. I to je ono što je najljepše. Nema šanse da ne uspije svaki čovjek koji svakodnevno radi na sebi. Ne postoje te veze, ne postoje ti novci, ne postoje te formule koje se danas nude za uspjeh ako je čovjek svjestan sebe i svojih kvaliteta koje opravdava dugogodišnjim radim. Pjevanje je jako blisko sportu, ista je disciplina. Glazbu morate živjeti – ističe nekadašnja judašica.



Kazališni nastup

Član žirija Damir Kedžo Majinu je izvedbu "All That Jazz" okarakterizirao dostojnom bilo koje svjetske pozornice izražavajući nadu kako će biti kolege u mjuziklu. Vidi li se splitska pjevačica, nakon pohvala članova žirija u showu, možda i na sceni u nekom teatru?

– Ne želim ništa otkrivati, ali svakako se mogu zamisliti na kazališnoj sceni. Mogla bih biti biti vrlo korisna, a bila bih i vrlo sretna radeći to – veli Maja.