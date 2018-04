'Ma nije problem da ženska prva priđe!': mlada Solinjanka ne gubi vrijeme, na sve je spremna za rumenog Darija, Splićanka Gorana jecala zato što je izabrana

Neke od Dalmatinki koje su ušle u novu sezonu showa "Ljubav je na selu" odlučne da pronađu muškarca svog života, 22-godišnja Nadin Jurić iz Solina i 44-godišnja Gorana Žižić iz Splita, na samom su se startu "utrke za romansom" pokazale da su odlučne i spremne na sve, kako bi njihova srca našla ona koja će za njih snažnije zakucati.



Koliko je željela osvojiti Hrvoja Gregurića iz Donje Zdjelice, koji se bavi uzgojem autohtone hrvatske peradi, a zaposlen je kao timaritelj deva u "Hrvatskoj Sahari", Gorana Žižić je sinoć više nego zorno dočarala, kad je briznula u plač od uzbuđenja što ju je, darivanjem crvene ruže, pozvao na svoje imanje.







"Nisam se ovome nadala, oduševio si me, oduševio si me!" - ponavljala je kroz jecaje Gorana, hvatajući se za prsi, a nakon što je Hrvoje izabrao i ostale potencijalne partnerice, poletjela mu je u zagrljaj.



"Bila sam uvjerena da me nećeš..." - govorila mu je.



I dan prije mu je rekla da mu u očima vidi da je neće izabrati.



"Pa ni ja još ne znam što mislim, dakle ti znaš bolje od mene!" - uzvratio joj je Hrvoje.







A da se Gorana neće ustručavati govoriti sve što zna i sve što misli da zna, jasno je već na samom početku showa, pa uopće ne sumnjamo da će biti jedna od zanimljivijih natjecateljica.



Premda je od Gorane duplo mlađa, ni 22-godišnja Nadin Jurić iz Solina ne gubi vrijeme.



Ona je osvojila ružu od dobrodušnog i samozatajnog Darija, koji je na svoje imanje pozvao i Leonidu Mišković i Moniku Čopec.







Nadin je zanimalo kako to da Dario dosad nikad nije imao djevojku, a on joj je objasnio da je sramežljiv. Nadin smatra da se među njima već dogodila kemija.



"Ma nije ni problem ako ženska prva priđe dečku"... - utješila ga je Solinjanka.







Sudeći po njezinom Facebook profilu, mlada Nadin je (ili je makar bila) i velika obožavateljica Justina Biebera, ali je očito spremna pronaći ljubav i na selu, u Sv. Petru Čvrstecu, gdje Dario posjeduje veliko imanje i na njemu uzgaja, krave, koze i njemu najdraže konje.

<!--cke_bookmark_105S--><!--cke_bookmark_105E-->