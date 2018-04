On je tada nosio šiške, a ona trajnu: promijenili su se s godinama, ali ljubav našeg nogometaša prema supruzi jača je no ikad

Hemos cambiado con los años, pero el brillo de tus ojos es más brillante que nunca, y mi amor por ti es incluso más fuerte. Cuando te digo que TE AMO no lo hago por hábito. Lo hago para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida.!!! Feliz aniversario mi AMOR.!❤️⛪️💍 @raquel_mauri #5años #bodacivil #sevilla #amor #inolvidable #siquiero #lafamiliaunidajamasseravencida

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Apr 10, 2018 at 5:34am PDT