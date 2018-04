'Počela je sezona kupanja!': Pažanin se skinuo i otkrio tetovažu, ali i muku s kojom se sreće po Splitu, evo što mu prigovaraju

"8.4. otvorena sezona kupanja. Samo more moje zna" - pomalo je poetično obznanio popularni splitski chef Ivan Pažanin, uz objavljenu fotografiju na Instagramu, koja je otkrila i kako njegova prsa krasi izvjesna tetovaža.



Objava je smjesta izazvala zadovoljne uzdahe i komentare:



"Na najlipjen otoku", "Onda će biti još ljetnih slika?", "Lijep pogled..." - navodile su pratiteljice, na što je muški pratitelj jedino mogao ustvrditi: "Samo komadi u komentarima".



Pažaninu su obožavateljice priznale i da nisu tako odvažne poput njega.



"Mene more ne vidi do 24 stupnja minimum" - ustvrdila je jedna, a javila se i druga ekstremno zimogrozna.



"Ne ulazin ni 1.8. jer mi je ladno :). Smrzla sam se od same pomisli...".



Nakon što je očito ugodno iskoristio slobodan vikend, Pažanin se vratio Zagrebu i snimanju gledanog showa "Tri, dva, jedan kuhaj!", u kojem će večeras s kolegama iz žirija ocjenjivati jela čija je glavna zvijezda hlap.



Kako se saznaje u produkciji showa, Splićanin Vjeko Letica koji je stekao simpatije diljem države kuhajući s majkom Davorkom, nesvjesno i nehotice (po Pažaninovom sudu), dobro će obraditi ovog morskog svata.







Premda splitski chef nikad nije ocjenjivao "po regionalnoj pripadnosti", nedavno je za stolom kolegama iz žirija priznao kako mu u Splitu rado prigovore u stilu: "A kako si mu moga dat čet'ri, čovik je iz Splita?!".



No ne prođu dobro ni Dalmatinci koji se kulinarski ne iskažu, njima se jednako s guštom na ulici "skreše u brk".



"Ma kako si moga onako..., ajme srama..." - protagonisti uličnog teatra ne sustežu se od dobacivanja.