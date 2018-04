Splićanka Karla Jakelić u Big Brotheru je nešto više od mjesec dana, ali od nje dosad gotovo da nismo čuli ni glasa. Što iznenađuje, posebno iz razloga što je inače poprilično vokalna.



Jeste li prepoznali Splićanku koja je ušla u BB kuću? Glavna je kad treba zapjevati u trgovačkim centrima, a pogledajte kako samo 'skida' Rozgu



Srastvena Rozgina obožavateljica i pjevačica u usponu, Karla očito nema potrebu u kući pokazivati svoje glazbeno umijeće, ali zato je njena majka odlučila otkriti ponešto. Anita Jakelić i sama je glazbenica, a kaže da je njena Karla ljubav prema glazbi 'pokupila' upravo u kući.



Još od malih nogu pohađala je satove baleta, po kući uzimala mamin mikrofon, počela plesati, pa se već tada vidjelo da je 'rođena za scenu'. Jabuka, čini se, ne pada daleko od stabla.



„Odlučila sam je odvesti kod splitskog skladatelja Ernesta Pelaića kako bi poslušao njezine vokalne mogućnosti. A čim je čuo njezin glas, rekao je da je rođena da estradu, pa je tako Karla nekoliko godina tri puta tjedno odlazila kod njega na vokalne vježbe“, ponosno je za RTL ispričala gospođa Anita.



Karla je i službeno u glazbene vode uplivala u majčinoj pratnji. S bendom 'Anita i malo vitra' cure su žarile i palile svadbama, a mlađoj Jakelić to se svidjelo pa je karijeru definitivno odlučila 'pogurati' u tom smijeru.



„Moju kćer najviše vole Dubrovčani, tako da ne mogu sa svojim bendom u Dubrovnik bez Karle“, otkrila je Anita gdje su ona i kćer najčešće svirale.



No, nije samo s majčinim bendom surađivala. Karlina majka otkriva da njena kćer 'od svoje 16. godine surađuje s raznim splitskim bendovima i grupama'. Ni uz jednu se, dodaje, nije vezala, jer joj je ipak na prvome mjestu fakultet.



„Sigurna sam da će Karla uz diplomu uspjeti ono što želi u životu, a to je da pjesmom uveseljava ljude. Uz mnoge vježbe i dobru volju, znam da će to i uspjeti“, zaključuje Karlina majka, a otkrila je i glavni 'ritual prije nastupa'.



„Simpatično mi je kada Karla ima nastup, onda mora biti u kupaonici otprilike dva sata. Izvadi 20-ak haljina, no uvijek se u većini slučajeva odluči za traperice“, kaže Jakelić.



Karla i dalje ide na satove pjevanja te, uz fakultetske obveze, odrađuje nastupe po zabavama, festivalima i svadbama, na kojima je pokazala dobar glas, ali i stas.