Sjećate li se poznate golišave fotografije Bebeka i njegove Ružice? Par je njome obilježio važan događaj, a podijelili su još neke nostalgične fotografije iz Dubrovnika

Željko Bebek i njegova supruga Ružica danas imaju poseban razlog za slavlje. 16. godišnjica braka nešto je zbilja posebno, pogotovo kada je ljubav jaka kao i prvoga dana, a u njihovom slučaju to je više nego očito.



Proslavili su je prisjetivši se nekih starih uspomena, a nisu mogli ne 'ubaciti' u slavljeničku objavu i jednu posebnu fotografiju. Mnogi se obožavatelji zacijelo sjećaju Bebekovog i Ružičinog poziranja na krevetu, potpuno goli, baš poput Johna Lennona i Yoko Ono, a ako i ima neupućenih, par je to 'riješio' današnjom objavom.



Fotografirali su se tako pored vlastitog legendarnog izdanja i pokazali koliko im je fotka važna, budući da se i dan danas nalazi na zidu u spavaćoj sobi. Osim ovog, pomalo šaljivog podsjetnika, s obožavateljima su podijelili i nekoliko nostalgičnih fotografija s vjenčanja u Dubrovniku.



'Ono nešto naše', napisao je pjevač u objavi i dirnuo sve romantične duše. To je, naime, naziv albuma koji je čitav posvećen upravo ljubavi njegova života, Ružici.