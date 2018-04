'Kupovali smo 'Slobodnu' jer je Feral bio prilog, danas su mladi apolitični!': Šajeta otkrio zašto se divi Dalmatincima i što mu najviše smeta u društvu

Opatijski kantautor, kolumnist, voditelj ili, kako on sebe naziva, slobodni umjetnik, Dražen Turina zvani Šajeta ispričao nam je sve o svom novom albumu „Istronaut“, podijelio je s nama i svoje mišljenje o aktualnim temama te otkrio neke zanimljive detalje iz svog obiteljskog života. Ne vozi i ne pije, ali se zato, kaže, uvijek dobro zabavlja. Vječni je pozitivac, a u njegovim pjesmama je najzastupljenija satira, od koje ni na novom albumu nije odustao.



Bori se za ravnopravnost spolova kao predsjednik opatijskoga gradskog odbora, a nisu mu nepoznati ni teški fizički poslovi. Uvijek duhovit, ali i ozbiljan kad treba, nije zaboravio spomenuti Dalmatince o kojima, kako kaže, misli da jedini u Hrvatskoj čuvaju svoj dijalekt te im se na tome divi.



Na novom albumu ima, kako kažete, momenata koji sliče na Mobyja i Milu Hrnića. Objasnite nam malo o čemu se tu točno radi.

- Mislim da je ovo najrašireniji moj album što se tiče glazbenog dijela, od elektronike, čakavštine, pravi istarski svemirski program. Podijelio sam ga u dvije tematske polovice, Istronaut Črni i Istronaut Beli. Črni je na književnom jeziku te se na njemu nalazi rock i elektronika, dok je Istronaut Beli namijenjen ruralnim sredinama jer sam ja ipak i ruralni čovjek.



'Država apartman'



Kažete da su vam važni tekst i poezija?



- Za melodiju se možemo dogovoriti, smatram se kantautorom. Umjetnik koji stvara. Poezija mi je bitna, vodim se kantautorskim zanatom i puno balada je tako nastalo pa tako i na novoj ploči ima balada, točnije, čakavska balada o stijeni (Stena), a osim nje i geografske pjesme o meni dragim mjestima Rukavcu i Buzetu.



Koliko je politika zastupljena na novom albumu?



- Politika je i na novom albumu prisutna jer je meni uvijek draga politička pjesma. Recimo, jedna od pjesama s novog albuma je „Država apartman“ koja govori kako su svi spremni za starački dom, a mladi trebaju otići iz države i sve ostalo treba iznajmiti strancima.



Živim u gradu u kojem je apartmanizacija svakodnevni događaj. Na dnevnoj bazi zatvaraju se kafići, a u njima se otvaraju agencije za nekretnine. U svim tim kvadratima nije se puno napravilo za mlade ljude. Ima još jedna politička, a zove se „Proleteri“. Riječ je o pjesmi koja govori o prošlom vremenu, odnosno kako su se u socijalizmu uvijek krali proizvodi koje je tvrtka proizvodila kao tradicionalni običaj, ono što ti je potrebno s posla nosilo se doma. Politika je na novom albumu ipak minimalno zastupljena, no s obzirom na to da mi je satira omiljena forma, morala je pronaći svoje mjesto.



Kao što ste sami rekli, kroz vaše pjesme često se provlači satira.



- Ljubim satiru više od svega. Najdraža mi je umjetnička forma, kako u glazbi, tako i u književnosti i filmu. Prije svega, cijenim izričaj. Volim biti grub i provokativan, no još mi je draže da budem podrugljiv, ali na fino. Pišem sulude, blesave pjesme i veselim se da su moje pjesme posebne. Ponosan sam vlasnik pjesama za sve hrvatske predsjednike. Jako mi je draga, možda ne toliko popularna, „Žena, majka, predsjednik“, no i naravno vrlo dobro znana „Party za ekipu“, hit koji i danas ljudi vole spontano zapjevati.



Zašto vas inspiriraju političari?



- Danas politika malim ljudima nije važna, kao ni u socijalizmu, ali su mladi tada politizirali. Kad sam završavao srednju školu, došla je demokracija. Od početka sam imao političke pjesme i stavove. Mislim da mladi ljudi moraju biti protiv starijih, rušiti stare zablude i tabue. Uključio sam se u regionalnu politiku. Volim regionalizam kao političku opciju. Smatram da prvo treba urediti svoj vrt, dvorište, grad, županiju, pa tek onda svijet. Dalmatincima zavidim na njihovu ponosu koji je vidljiv u dijalektu, kulturi i tradiciji. Istrijani i Primorci govore standardni jezik jer su prilagodljivi, što je po meni velika šteta.

Što mislite o odlasku mladih iz Hrvatske?



- Nekad kad bi ljudi odlazili, vraćali bi se ipak nakon nekog vremena u Hrvatsku. Mladi danas odlaze globalno, govore engleski, komuniciraju preko društvenih mreža i druže se s ljudima koji im odgovaraju, a ne s onima koji su njihove nacionalnosti kao što je nekad bilo. Bojim se da se naša djeca neće imati s kim igrati jer se oni koji su otišli ne vraćaju iz uređenih zemalja. Hrvati su gunđala par excellence. Ali nije nama loše.



Jeste li i vi ikada pomislili na odlazak iz Hrvatske?



- Ono što mi nedostaje u Hrvatskoj je sloboda. Mogu se ja svađati po Facebooku, ali to nije moj nivo. Osjećam da manje mogu reći nego devedesetih kad sam napisao pjesmu „Generacijo“, koja je govorila o sistemu dvoličja, a to je još uvijek aktualno. Ne mogu vjerovati da mi sada, dvadeset godina poslije, opterećujemo mlade ratom. Mi smo kupovali Slobodnu Dalmaciju jer je „Feral“ bio prilog. Mladi postaju apolitični jer ne nalaze vjeru u bolje sutra. Vjeruju da je sve grozno, prijevara. Ja idem kao neki Sai Baba i govorim „Ne, mladi ljudi, vjerujte da će biti dobro, jer dobro pobjeđuje“. Ne znam jesam li ja budala, ali sam toliko puta vidio da mi se svaka dobra gesta vratila još većim dobrom.



Istanbulska konvencija



Što mislite o Istanbulskoj konvenciji?



- Gledajte, stvari su se u Hrvatskoj promijenile, to jest izgubili smo neke moralne vertikale. Završio sam vjeronauk u onom vremenu i nisam imao problema. Danas svatko smatra kako ima pravo komentirati i prosvjedovati, no to nisu konstruktivne rasprave, već mržnja. Zato ne volim Facebook. Rasprava o Istanbulskoj konvenciji podijela nas je na naše i vaše i tu je problem, nema konstruktivnih rasprava.



Nedavno ste postali predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Opatije. Što namjeravate unaprijediti?



- Nastojim da suradnice budu jednako plaćene, cijenim dame, senzibilne su. Često su nepravedno zapostavljena ženska prava u muškom svijetu. A ako su muškarci po toj osnovi ugnjetavani, mogu mi se slobodno javiti.



Kakvi ste kod kuće kad je riječ o ravnopravnosti? Što bi rekla vaša žena Nataša i sin Zvane?



- Pomažem u kućanskim poslovima, neki me čak i opuštaju. A najviše cijenim talijanski stil – tata je padre familia, a mama sve drži, odnosno, ona je gazda u kući. Tako je i kod mene u obitelji. Jedan primjer ravnopravnosti u mojoj obitelji je što posjedujem automobil, ali ga samo moja žena vozi.



Žena vam ne dopušta da vozite ili postoji neki drugi razlog?



- Lijen sam za školu i učenje, sve autoškole sam isprobao. Volim aute i volio bih imati Ford Mustanga. Skrivio sam nesreću s motorom, to me pokolebalo i položio sam za motor. Želimo li sin i ja negdje otići, čekamo mamu da nas odvede. No, moram priznati da mi je zabavan i javni prijevoz jer se ljudi druže i komuniciraju tako da se ne žurim s polaganjem vozačkog.



Kako se snalazite kao roditelj?



- Upoznao sam draž roditeljstva, neopisiv osjećaj. Moj sin s osam godina raspravlja o albumima Jimmyja Hendrixa, gleda dokumentarce, objašnjava mi o Kennedyjevima. Napredno je dijete, a najdraže mi je kad mi prodaje moje fore i to bolje od mene. Uskoro imamo školsku priredbu koju vodimo on i ja i tome se jako veselim.



Znamo da imate vrt. Što se sve može naći u njemu?



- Imam ležaljku, vrtnu garnituru, roštilj i prekrasan travnjak gdje je nono sadio krumpire. Dio je ipak rezerviran za visoke gredice, u kojem supruga sadi začinsko bilje i cherry rajčice. Ja sam, kako bi rekli, „kičma trans“, odnosno zadužen za grube poslove, znate ono, rekreacija i razgibavanje.



Uskoro je vrijeme šparoga. Berete li ih ili samo pjevate o njima?



- Kako sam već rekao, ja sam ruralni izvođač, sviram na feštama gastro manifestacija. Da, berem šparoge i to je jedna jako zanimljiva tradicija u mom životu. Znači, obučem tutu iz brodogradilišta ili, kako bi Dalmatinci rekli, stari kombinezon, i stare tenisice te odem u berbu. Vratim se sav izgreban, ali najsretniji na svijetu. Jer osim što su jako zdrave, fritaja od divljih šparoga je melem za dušu i nepce. Ako niste, morate probati.



Imate li osim glazbe neke druge projekte?



- Volim imati ispunjen dan, veseli me rad. Po struci sam instalater klima uređaja, a radio sam dvije godine u brodogradilištu "3. maj" jer je tata rekao da se raditi mora. Rad te izgradi, onaj osjećaj kad u sedam ujutro s radnicima držiš sendvič u ruci na ruzinavom brodu, neprocjenjivo. Nitko u Hrvatskoj ne govori o radu.



Trenutno radim jedan projekt s Obrtničkom komorom Rijeka u kojem promoviramo zanimanja. Jedino zanimanje koje je prošireno u medijima je kuhar zbog raznoraznih talk showova, a nitko ne popularizira druga zanimanja, što je svrha tog projekta pa se nadam da će biti uspješan. Kreator sam i poznatog opatijskog festivala „RetrOpatija“. Za sebe kažem da sam najpoznatiji Opatijac poslije Ive Robića, poznatog kao Mister Morgen pa sam se prozvao „Mister Malo Morgen“. A „RetrOpatija“ je nastala u spomen starom vremenu, mojim roditeljima, glazbenicima koji su svirali po poznatim opatijskim terasama, Opatijskom festivalu.



Retro festival



Mislite li da bi se u Dalmaciji moglo nešto slično organizirati?



- Mislim da bi se u Splitu trebao održavati retro festival. Mogli bismo povezati Split i Opatiju jer imamo isti kod festivalskog, mediteranskog i glazbenog miljea. Kad slušaš mediteransku glazbu, jedeš dobru ribu i voziš se na vespi, to je taj mediteranski štih. Vidjet ćemo…



Je li teško biti pozitivna javna osoba?



- Mislim da se to može. Postali smo narod hejtera i gunđala, ne znam zašto, ali smatram da ipak ima nade da se to promijeni. Ja sam pozitivac i dosad mi je uspijevalo ostati takav na sceni i izvan nje pa ću se truditi da se to i nastavi. Ja sam uvijek pozitivan. Ako se i govori o teškim temama, na mojim koncertima uvijek je to satira i zafrkancija. Zato volim TBF, koji uspije na tu foru, na taj način progovoriti o tim temama, da nije najgori okus u ustima.