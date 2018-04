'Pravo sam varoško dite, al' najviše guštan kod babe i dide u Trnbusima!': Maja Bajamić otkrila koji su njeni pravi 'gušti'

Imala je kratki predah, sasvim dovoljan da konačno stigne do Splita, popriča s obitelji, protrči nekim omiljenim mjestima, dobije dva uskrsna kilograma koji će joj dobro pasti jer ih je od prije 2,5 mjeseca zbog napornog ritma izgubila čak šest. Eto zašto popularnu splitsku pjevačicu Maju Bajamić, jednu od ozbiljnih favoritkinja showa "Tvoje lice zvuči poznato" Nove TV, nismo uspjeli privesti u Trnbuse. E zašto u njih? Zato što to seoce u Poljičkoj republici obožava, jer su joj tu i baba i dida, zato što gušta biti na čistom zraku, pomoći im u polju, sjesti pored rijeke…



- Pa meditirati u nirvani, stopiti se s prirodom. Obožavam sidit na starom madracu usrid vrta u mojim Trnbusima, gore sam svoja na svome i svaku prigodu u uvik gustom rasporedu između koncerata, Zagreba i Splita koristin da dođem malo kod svoje babe i dida. Pa se rano dignem, popijemo kavu baka i ja. Odem u kokošinjac po jaja, pa pričamo šta ćemo napravit za ručak. Koliko san puta s njima kopala kumpire, radila u konobi. To su gušti, pravi život – kaže.

Loši komentari



Maja je, odmah se to da primijetiti, drugačija. Nema dlake na jeziku, otvoreno će svakoga smjestiti na njegovo mjesto ako joj dođe s nepristojnim komentarom ili prijedlogom. Nema s njom šale, dugo je trenirala judo. Sasvim je sigurno da se zna zauzeti za sebe i ne trpi ponižavanja i nemoralne ponude kakvih ima na estradi u svijetu, ali i kod nas.



- Nisam tip žene koji podnosi ponižavanje u vidu objektiviziranja, niti bilo koje druge vrste. Trudim se ženama osvijestiti koliko je istinski bitno voljeti sebe i biti svjesna svojih sposobnosti i mogućnosti na duhovnom nivou. Nikada nisam ni željela o sebi čitati na portalima i društvenim mrežama. Čula sam da je bilo i loših komentara, ali uvijek sam težila okretati se samo pozitivi. No sve se nekako mijenja s ovim showom. Ljudi tek sada počinju stvarati realnu sliku o meni. Počeli su mi stizati pozitivni komentari i tako mi je drago da su ljudi konačno dobili prigodu upoznati pravu Maju – veli.



Varoško je to dite, borbeno, čvrsto. Do 15. je živjela u Radmilovićevoj, malo poviše Prokurativa koje su joj, kao i Riva, bile dnevni boravak. S guštom se sjeća igara na franje, kukala, grupa traži grupu, trka po Marjanu, ulicama grada kao u Belanovoj pjesmi koja je, kaže, uvijek za srce dirne. Odmah na ulici se znalo čija mater šta taj dan kuva, pa ako se dici ne bi sviđalo doma, išli su kod susjede. Ista ta susjeda bi znala preko prozora drugu samo zovnuti i zatražiti malo kapule, taman joj fali, a do dućana joj je lijeno ići. To je, kaže, Maja, bio život.



- Bili smo uncuti, pravi, farabuti, na Splitske festivale smo ulazili poskrivećki. Znali smo svaku bužu ispod ograde di se moglo proć i slušat i guštat u onom s bine. Ja mislim da san već tada dobro znala koliko želim biti dio tog svijeta. Sve me očito vodilo prema njemu. Uz Trnbuse i Varoš me oblikova, da mi je snagu ulice. To su ulice oko crkve sv. Križa di san ka dite pivala. Koliko puta san se napila vode s ove varoške fontane. To je bila ekipa, dobra i loša, raznim putevima je krenila. Čujemo se ponekad, ali u srcu su mi uvik, kojon god cestom krenili i završili. Sve je to bila velika škola. Sve me to oblikovalo za ovo danas s čim ponosno kročim kroz život. Mogu ljudi govorit i komentirat što žele, ali ja se nikome nemam šta ispričavat – veli Maja.