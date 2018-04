Ljubavna priča omiljenog voditelja i njegove supruge raznježit će i najtvrđe: I danas se sjećam što je nosila kada sam je prvi put ugledao...

Podatci su danas, kada su brakovi u pitanju, zaista porazni. Da svaki treći završava razvodom, zvuči nevjerojatno, ali realnost je još brutalnija. Nitko ne napominje da uz tu statistiku velika većina onih koji potraju, nije sretna.



Puno nasilja, novčani problemi, svađe i nemogućnost odvajanja ponekad su gori od same rastave, pa u moru beznadnih informacija često zaboravljamo da još uvijek postoje i lijepe ljubavne priče koje će nas ugrijati oko srca.



Jednu takvu ispričao je za portal Story.hr Oliver Mlakar, omiljeno lice s malih ekrana. Ne samo da je on dugovječan i vitalan, takav mu je i odnos sa suprugom Dunjom, s kojom je proveo preko 50 godina.



A koja je njihova tajna? Oliver je svoje 'obaveze' muža shvatio ozbiljno, pa se tako i ponašao, školski. Jedini način da brak potraje, kaže, je da žena i djeca budu na prvome mjestu. Za sve ostalo ima vremena, dodaje.



Tim se 'receptom' i sam vodio, pa kao 'tajnu' dugog braka navodi da je svaki dan poslije posla išao - pravac kući. Nije bio sklon 'izletima', a njegova Dunja uzvraćala mu je neizmjernom ljubavlju.



"I danas se sjećam što je nosila kada sam je prvi put ugledao. Bilo je to u knjižnici na radiju, gdje je Dunja dolazila jer joj je ondje radila prijateljica. Imao sam sreće što sam naišao na kvalitetnu i poštenu osobu. U braku, kao i u svakom drugom odnosu, treba biti pošten. Ako poštuješ partnera, obitelj će biti složna. Zanos i zaljubljenost traju neko vrijeme, ali to neizbježno jenjava. Nakon toga treba ostati pošten i vjeran, onda i obitelj dugo traje. Moja supruga Dunja imala je mnogo razumijevanja za mene, a ja sam joj dao mnogo razloga za to. Ostao sam privržen obitelji, nikad nisam bio sklon izletima. Uvijek sam mislio na nju i djecu. To mi je uvijek bilo najvažnije", ispričao je Oliver za Story.