Dalmatinci ništa ne prepuštaju slučaju: nove seoske avanture tek su počele, a simpatični Benkovčanin već je 'bacio oko' i iznenadio gestom

Ne primaju svi vijesti na jednak način. Dok je u sinoćnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' Marijana nekim farmerima uljepšala dan otkrivši im da su dobili dovoljno pisama za prolaz dalje, farmer Domagoj Škobić iz Aljmaša, 'sretnu' vijest nije primio tako veselo.



'Iskreno, ja sam se nadao da nisam prošao', rekao je Domagoj objasnivši da ga je njegov sin zamolio da ipak ne sudjeluje u emisiji, a on je odlučio poštovati volju svoje djece te se zahvalio svim djevojkama koje su mu poslale pisma.



Najstariji farmer oduševio je gledateljice, stigle su i neke neočekivane gošće, a jedan natjecatelj uspio je šokirati Marijanu Batinić; pogledajte tko sve nastavlja svoju potragu za srodnom dušom



Marijana se nakon Aljmaša zaputila kod Ante Vardića u Levanjsku Varoš, a on ju je dočekao kao pravi bećar uz tamburaše i pjesmu.



Simpatični Bosanac s adresom u Slavoniji Marijanu je iznenadio poklonivši joj šokačke 'čičkane' čarape, koje je sam ispleo. Ipak, veseljak u duši malo se razočarao kada mu je voditeljica rekla da nije prošao dalje. Jedno pismo je dobio, ali to nije dovoljno za nastavak seoske avanture.



Tako je nekako 'završio' i Omišanin Boris Kovačić. Marijanu je dočekao uz pjesmu, u rodnom Ruskamenu, ali nisu ga dočekale dobre vijesti.



Boris je otkrio Marijani da je na sve načine pokušao pronaći ženu, ali mu nije išlo. 'Ma mora biti jedna lijepa ovako kao ti!', rekao je Boris Marijani, a ona mu je rekla da digne glavu goru bez obzira što nije prošao dalje te mu dala pismo koje je dobio.



Nakon toga, voditeljice se uputila sjevernije. U Križevcima je posjetila Darija Gašparića, a na ulazu na imanje dočekala ju je Darijeva mama, koja je nasmijala Marijanu.



Dario je 'Amorovoj vili' priznao da do sada nije nikada imao curu, ali da je bio zaljubljen, no nesretno, te da se nikad u životu nije poljubio. No, Marijana mu je priopćila veselu vijest pa se Dario razveselio što je prošao dalje i dobio hrpu pisama.



Hrvoje Gregurić iz Donje Zdjelice kraj Bjelovara oduševio je Marijanu svojom farmom i životinjama o kojima brine, a otkrio joj je da ga je u emisiju prijavio stariji sin Matija. 'Kad te sin prijavi, ne možeš odbiti!', objasnio je Hrvoje te dodao da nije očekivao da će dobiti toliko pisama i proći dalje. Nakon što je otvorio prvo, Hrvoje je ostao zatečen jer je djevojku koja mu ga je poslala prepoznao.



'Slučajno je zalutala u šumi sa psom i prijateljicama, sjećam je se!', kazao je, a kada je pročitao njezino pismo, ostao je zatečen kako zrelo razmišlja s obzirom da ima samo 21 godinu.



Nakon duge i bezuspješne potrage za srodnom dušom došlo je vrijeme da farmeri odlučno krenu u ljubavnu avanturu. Marijana ih je dočekala ispred dvorca Gjalski, a farmeri su morali odraditi 'brzi spoj' sa svojim kandidatkinjama. I dok su se neke dame po prvi put prijavile, bilo je i onih koje su svoju ljubav odlučile potražiti i po drugi, a neke čak i po treći put. Nikolina Cvek ovaj put se prijavila kod Josipa iz Benkovca, dok su Marija Trošelj i Mirjana Mršić poslale pisma Hrvoju.



Josip iz Benkovca pri ulasku u dvorac Marijani je prišapnuo da je već 'bacio oko' na jednu kandidatkinju kojoj ime počinje na slovo 'N', a da je iznenadi, kupio joj je parfem! Kao jedan od zadnjih Dalmatinaca u natjecanju, Josip je pokazao da je spreman k'o puška, a čini se da ništa ne želi prepustiti slučaju...



