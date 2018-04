Antonio iz Big Brothera opet je nesretan, a svoju tugu i ne trudi se skriti: 'Zašto ti mene ne voliš', upitao je Splićanku Luciju

Iako je tvrdio da mu više nije stalo do njegove sustanarke, Splićanke Lucije, izgleda da Antonio ipak još uvijek pati zbog neuzvraćene ljubavi.



Na službenoj stranici stranici RTL-ova showa Big Brother objavljen je video u kojem 21-godišnji Križevčanin priznaje da je još uvijek zaljubljen u Luciju, a čak ju je i izravno pitao "Zašto ti mene ne voliš?".



Svoju tugu nije skrivao, ali čini se da gledateljima ova priča i nije toliko zanimljiva jer većina njih i ne očekuje sretan kraj ove priče.



- Koji je to jadnik, daj ga više teraj van dosadio je već sebi i Bogu. Od prvog dana mi je antipatičan lik.



Ma meni je njega ponekad žao, on je stvarno zaljubljen, a Lucija to iskorištava. Možda bi za njega bilo bolje da napusti kuću i da se udalji od lukave Lucije. Ne kaže se bezveze "ljubav je slijepa".



Ma boji se da će ispasti pa treba opet glumiti tjedan dana paćenika - poručili su korisnici na službenoj Facebook stranici showa.



Video pogledajte OVDJE.