Najstariji farmer oduševio je gledateljice, stigle su i neke neočekivane gošće, a jedan natjecatelj uspio je šokirati Marijanu Batinić; pogledajte tko sve nastavlja svoju potragu za srodnom dušom

Miljenko Mišić

Domagoj Škobić

Gledatelji su već imali priliku upoznati farmere nove sezone RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", a u večerašnjoj su epizodi saznali i tko je sve za sada prošao dalje.Sedamdesetogodišnjegiz Čibače kraj Dubrovnika, ujedno i najstarijeg kandidata,razveselila je kovčegom prepunim pisama, a srca gledateljica osvojio je iiz Benkovca koji je otkrio da su ga sve žene do sada samo iskorištavale.- Te žene koje sam nazvao preko oglasa i koje su rekle da traže dečka za ozbiljnu vezu, one su tražile po sto eura za put jer nemaju kako doći, a kada sam ja rekao da ću sjesti u auto i doći do njih, nisu željele - iskreno je kazao Josip.Dalje je prošao ikoji je život u Zagrebu zamijenio onim u Ražancu podno Velebita, rodnim mjestom svoje majke.iz Aljmaša dobio je sedam pisama, a Marijana je od njega dobila buketić cvijeća.- Ja sam se iskreno nadao da neću proći! - kazao je Marijani koju je to nemalo iznenadilo, a više detalja saznat ćemo u sutrašnjoj emisiji.Nešto manje sreće imao jeiz Košutarice kraj Jasenovca koji sa dva pisma nije prošao dalje, ali možda upravo jedna od djevojaka koja mu se javila bude i 'ona prava'.iz Červara nije dobio nijedno pismo, ali je zato dobio gošću.- Ja sam odlučila doći i upoznati se s gospodinom koji mi je bio drag kad sam ga vidjela u emisiji - kazala jeiz Pule koja je u emisiji sudjelovala i prošle godine.iz Popovačeza Marijanu je pripremio pravi doček, a otkrio je i da je već pokušavao naći srodnu dušu putem oglasa.- Nažalost nema pisama za tebe - kazala mu je Marijana, no šokirala ga je kad je pred njega dovela damu koju je priznala da ju je 'opčinio' kada ga je vidjela na konju.Koji će još kandidati proći dalje, doznat ćemo sutra, od 20 sati, na RTL-u.