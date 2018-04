Bondove djevojke digle glas protiv nasilja nad ženama: u novom nastavku gledat ćemo žene koje će 'biti u skladu s vremenom u kojemu živimo'

Oskarovac Danny Boyle potvrdio je kako, zajedno sa čestim suradnikom Johnom Hodgeom, radi na scenariju za novi, 25. film o tajnom agentu 007 Jamesu Bondu. Boyle će i režirati najnoviji nastavak uspješne franšize koji će ujedno, nakon pet filmova, značiti oproštaj od Daniela Craiga u ulozi špijuna u službi njezina veličanstva.



Mjesecima se špekuliralo kako je Boyle na vrhu liste želja Bondovih producenata Barbare Broccoli i Michaela G. Wilsona. Njegov "Milijunaš s ulice" iz 2008. bio je najuspješniji britanski film tog desetljeća, osvojio je osam Oscara, uključujući i Boyleov za režiju, sedam nagrada BAFTA, pet nagrada u izboru kritičara, te četiri Zlatna globusa. I Boyleov kratki film za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, u kojemu se Craig pojavljuje kao Bond koji prati kraljicu Elizabethu II. na svečanost i čini se kao da se padobranom s njom spušta na stadion, bio je izuzetno hvaljen.

Moderni svijet

Daniel Craig, koji je 2015. nakon završetka snimanja filma "Spectre" kazao kako bi radije prerezao zapešće nego ponovno glumio Bonda, ipak je pristao još jednom utjeloviti lik koji mu je donio svjetsku slavu. Za "rezanje žila" kazao je kako se radi o izjavi izrečenoj kad je bio iscrpljen napornim snimanjem "Spectrea", ali će sljedeći film, koji bi u kina trebao stići početkom studenoga 2019. godine, definitivno biti njegov posljednji u ulozi Jamesa Bonda.



- Želim otići u velikom stilu i ne mogu dočekati da počnemo raditi na filmu – kazao je Craig.



No, Boyleov Bond mogao bi biti drugačiji od onog na kojeg smo navikli. Lik za kojeg je jednom prilikom M u interpretaciji Judi Dench opisala kao "ženomrsca, seksističkog dinosaura", neće više biti isti u eri pokreta Time's Up i #MeToo. Boyle najavljuje kako će Bondove djevojke u sljedećem filmu biti u skladu s vremenom u kojemu živimo i kampanjama protiv seksualnog uznemiravanja na radnome mjestu.



- Piše se u realnom vremenu, uvažava se, naravno, naslijeđe Bondova svijeta, ali se piše u modernom svijetu – kaže Boyle.



Kad je Ursula Andress izašla iz mora kao Honey Ryder u filmu "Dr. No" iz 1962. godine, postavila je standard za Bondove djevojke: fantastičan izgled, šašavo ime i vrlo oskudna garderoba. Honey je barem čekala do kraja filma da padne u naručje tajnog agenta 007. Kako se franšiza nastavljala, bili su potrebni sve kraći uvodi, a radno mjesto nije predstavljalo prepreku. Bond Piercea Brosnana zaveo je dr. Molly Warmflash, medicinsku časnicu MI6, tijekom pregleda.



Premda je franšiza donekle promijenila smjer otkako je Daniel Craig preuzeo glavnu ulogu, Bondovo ponašanje prema ženama i dalje izaziva kritike. U filmu "Skyfall" iz 2012. Bond je zaveo žrtvu trgovine ženama.



Filmaši kažu kako su poduzeli korake da Bondove djevojke pretvore u snažne, neovisne žene. Prije tri godine naveliko su se hvalili činjenicom da je u filmu "Spectre", kao udovica mafijaškog bosa, angažirana tada 50-godišnja Monica Bellucci.

Ljubavni interes

Premda je samo četiri godine starija od Craiga, Monica se prisjetila kako joj je redatelj Sam Mendes rekao: "Prvi put u povijesti James Bond će imati vezu sa zrelom ženom. Koncept je revolucionaran." Njezina uloga u filmu bila je razočaranje za kritičare.



Bez obzira na najave i očekivanja, Monicina uloga bila je potpuno u skladu s rolama Bondovih djevojaka. On treba informaciju od nje i brzo uskače u njezin krevet i još brže iz njega.



Bondov ljubavni interes u tom filmu je psihijatrica dr. Madeleine Swann, koju je glumila Lea Seydoux i kazala kako će njezin lik biti bitno drugačiji. No, vrijeme koje je proteklo između Madeleineina upozorenja Bondu "priđi mi blizu i ubit ću te" i predaje njegovom šarmu iznosilo je 15 minuta...



Detalji radnje novog Bonda, naravno, još nisu poznati, a ne zna se ni koje će glumice biti u njemu angažirane, niti koliko će zaista njihove uloge biti u skladu s aktualnim pokretima protiv seksualnog zlostavljanja. S obzirom na Boyleove najave, 25. film o najpoznatijem špijunu očekuje se s velikim nestrpljenjem.