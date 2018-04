'Ti si grozna osoba, sramota': rumunjski glazbenik koji je optužio Franku i njezin tim za plagiranje našao se na udaru korisnika YouTubea, nisu ga nimalo štedjeli 

Nakon što je u medijima odjeknula vijest da je rumunjski glazbenik Guez optužio Franku Batelić, hrvatsku predstavnicu na Eurosongu, i njezin tim za plagiranje te poručio Hrvatima da "o****u s Eurosonga", našao se na udaru korisnika YouTubea.



Ispod njegove pjesme "Ceea ce iubim" za čiji instrumentalni dio smatra da ga je Frankin tim iskoristio u skladbi "Crazy", našao se priličan broj negativnih komentara.







- Jednostavno bih ti preporučila da izbrišeš ovaj video jer je riječ o jeftinoj kopiji Frankine "Crazy". Zapravo, to se ne može nazvati niti kopijom. Samo si uploadao instrumentalnu verziju pjesme "Crazy" i dodao svoj užasan glas.



Dušo, hrvatska pjesma je bila u produkciji još od kraja siječnja, Franka je sama to kazala u intervjuu za portal Wiwibloggs. Samo nastavi širiti laži.



Baš me zanima kako će ova drama završiti.



Krivi naslov, trebalo bi stajati "Franka - Crazy", zar ne?



Oprosti, ali ne mogu vjerovati da se ovo stvarno događa. Ovo je identično Frankinoj "Crazy". Razočarao si me, Guez.



Ti si grozna osoba! Ukrao si Frankinu pjesmu i nju optužio za plagiranje. Sramota - poručili su mu korisnici.







Provjerili smo i komentare ispod Frankine pjesme, ali do trenutka objave ovog teksta naišli smo na samo jedan negativan.



- Pjesma je ukradena od rumunjskog glazbenika Gueza - poručio joj je jedan YouTube korisnik.



Ubrzo nakon optužbi rumunjskog glazbenika, svoj je komentar dao i Frankin menadžer Siniša Bevanda.



– Pjesma "Crazy" je autorsko djelo tima Karpo medija, na kojoj je, uz Branimira Mihaljevića, produkciju radio Denis Mevlja, poznat i pod umjetničkim imenom Denzel Beats, a tekst i vokalne dionice radila je Franka. Na razvoju pjesme, u suradnji s HRT-om intenzivno se radi od prosinca. Izvođač koji je iskoristio pjesmu "Crazy" kao podlogu za svoju rap obradu, potpisao je Denzel Beatsa (Denis Mevlja). Instrumentalna i karaoke verzija pjesme je dostupna na svim javnim glazbenim platformama, pa se veselimo novim zanimljivim verzijama. Vidimo se u Portugalu! - kazao je za portal eurosong.hr.



















