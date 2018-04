Mlada glumica Katarina Baban oduševila u popularnom showu: Prijatelji bi me voljeli vidjeti u ulozi nekog prgavog muškarca

Mladu osječku glumicu Katarinu Baban šira je publika imala priliku upoznati u seriji Nove TV "Zlatni dvori", a odnedavno je možemo pratiti i u potpuno novoj ulozi – kao natjecateljicu pete sezone showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato".

Dvadesetdevetogodišnja Baban do sada je utjelovila dvije velike svjetske zvijezde – Shakiru i Rickyja Martina, a trenutačno se priprema za treću, možda i najzahtjevniju ulogu. Transformirat će se, naime, u osebujnog američkog pjevača i plesača Jasona Derula. U kratkom razgovoru, Baban nam je otkrila kako napreduju pripreme za iduću emisiju, ali i kakvi su je komentari dočekali nakon dosadašnjih transformacija.



Prošlu ste nedjelju na pozornicu izišli kao latino zavodnik Ricky Martin. Koliko ste zadovoljni tom transformacijom?



– Zapravo, kod Rickyja Martina je problem bio to što ni po čemu nije pretjerano specifičan kada je u pitanju mogućnost imitacije. Nema neku falingu u govoru i nastupu. Ima španjolski naglasak, ali što se pjevanja tiče, sasvim solidno zvuči. Ljudi su me upozoravali da ne očekujem puno od ove transformacije, ali ja mislim da je prošlo odlično. Iako su bodovi bili dosta niski, ja sam zadovoljna nastupom, a nakon emisije mi se javilo i dosta gledatelja, poznanika i kolega. Ova mi uloga nije bila zahtjevna kao, recimo, Shakira koja je prepoznatljiva i po glasu i po pokretima.





Lavina pohvala



– Da, nisam to očekivala. Mislila sam da će proći dobro, ali nisam mislila da će reakcije biti baš tako dobre. Vidjela sam da je jako puno ljudi pogledalo taj video na YouTubeu i baš mi je drago što sam "dobila" Shakiru, koju slušam još od malih nogu.– Nemam neku određenu osobu u koju bih se voljela transformirati, ali prijatelji kažu da bi me voljeli vidjeti u ulozi nekog prgavog muškarca, a i ja volim velike transformacije.– Moji su stvarno oduševljeni, prate sve što radim. Bilo mi je smiješno što me mama u ulozi Rickyja Martina nije ni prepoznala. Rekla je: "Je li to naše dijete?"– Nemam nikoga koga bih izabrala, svatko je dobar u nečemu drugome i mislim da se odlično nadopunjavamo. Kad za nekog pomisliš da neće biti baš dobar, on se pokaže kao odličan imitator.– Iskreno, od prve sezone sam željela biti dio te ekipe i mislila sam da bih dobro to radila. Bila sam užasno sretna kad su mi se javili i rekla sam "zašto ne". Jako se veselim svim budućim transformacijama!– Da, uvijek sam spontano imitirala. Kad bih prepričavala neke situacije, nesvjesno bih počela imitirati ljude pa bi prijatelji komentirali da imaju osjećaj kao da poznaju te osobe o kojima govorim. Najlakše mi je oponašati ljude koje dobro poznajem i koji su mi dosta bliski.

Imitatorica



dugo poznajem i njega mi je najlakše oponašati. Inače, svatko od nas ima nešto po čemu je prepoznatljiv i što drugi onda imitiraju.– Činim se dosta mirnom, ali zapravo sam živčenjak. Znam pošiziti zbog nečega i, kad sam ljuta, dosta psujem pa onda to prepoznaju, ha-ha.– Pripreme su dosta zeznute jer jespecifičan po svom falsetu i uz to je vrhunski plesač. Nisam doživljavala koliko je to zahtjevno dok nisam vidjela njegov nastup. Neke stvari uzimaš zdravo za gotovo. Pripreme se inače razlikuju od transformacije do transformacije, ali uglavnom prvi dan naučim pjesmu ako je ne znam, drugi dan koreografiju, a treći dan sve to spojim. Nakon toga svaki dan vježbam jer ne volim pretjerane improvizacije, dosta sam štreberski nastrojena po tom pitanju. Tek kada sve uvježbam, onda mogu ubaciti neki dodatni detalj.