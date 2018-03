Tragičan kraj mlade makedonske zvijezde: nakon mjesec dana potrage, policija pronašla beživotno tijelo, a u međuvremenu je glavni osumnjičenik počinio samoubojstvo

Nakon punih mjesec dana potrage, policija je usred divljine u sjevernoj Kaliforniji pronašla beživotno tijelo mlade makedonske glumice, Adei Shabani (25), koja je nestala krajem veljače u Hollywoodu.



Pronađena je u plitkom grobu usred šume, a mjesto je od Los Angelesa udaljeno čak 645 kilometara. Šerif okruga prijavio je kako su je identificirali prema tetovažama, a obdukcijom je ustanovljeno da je primila težak udarac u glavu nepoznatim predmetom. Ne zna se još uvijek je li upravo to bilo presudno za smrt, pravi uzrok pokazat će tek konačni rezultati.



Glavni osumnjičenik za ubojstvo bio je Christopher Spotz (33), dečko mlade glumice, ali on pred sudom neće odgovarati za zločin. Spotz je, naime, tijekom policijske potjere počinio samoubojstvo. Zadnji put je viđena 23. veljače kako napušta svoj dom u društvu osumnjičenika, a nakon toga gubi joj se svaki trag.



Spotz je sve vrijeme dok je ljubovao s Adeiom bio i zaručen za jednu drugu ženu. Policiji je rekao da je posljednji put vidio svoju ljubavnicu kada ju je izbacio iz automobila nakon svađe, negdje oko 25 milja od njezine kuće.Međutim, policija je pronašla nedosljednosti u njegovom iskazu i odlučila ga je privesti, prenosi Jutarnji list.



"Nešto se dogodilo te večeri, nešto jako neugodno i stravično. Bilo je tu svega i svačega", izjavio je kapetan LA policije William Hayes. Dodaje i kako sa sigurnoću mogu potvrditi da je upravo Spotz kriv za preranu glumičinu smrt.



Shabani je inače rođena u Makedoniji prije 25 godina i tamo je ostala sve do završetka srednje škole. Ubrzo je odlučila odseliti se u Los Angeles gdje je željela ostvariti svoje snove i postati poznata glumica.