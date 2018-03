Škoti na Žnjan donose fenomenalan novi album i nezaboravne hitove, Jim Kerr je zadnji put stigao s Hajdukovim šalom, evo što je uoči spektakla poručio Splićanima

"Slobodna Dalmacija" jučer je donijela vijest koja je obradovala brojne zaljubljenike u opus sjajnog škotskog benda "Simple Minds", da glazbenici 5. svibnja nastupaju u Splitu. Mnogi su reagirali s oduševljenim "vau", a nije manjkalo ni onih koji su odmah spremno ustvrdili:



"Ma, daaaj, ti su starčići bili aktualni prije 30 godina, zato i dolaze mukte jer više nigdi ne sviraju!", "Kod nas samo stižu odsluženi", no srećom, daleko su od istine.



Sedamnaesti album "Walk Between Worlds" i rasprodani koncerati diljem Europe koji se održavaju u sklopu istoimene turneje, svjedoče sjajan novi zamah velikih Škota.



"Najbolji album benda u proteklih nekoliko desetljeća" ustvrdio je The Sunday Times za "Walk Between Worlds", a da je riječ o uistinu sjajnom albumu govori i podatak da se nalazi na visokom četvrtom mjestu na ljestvici najboljih britanskih albuma.

Splićani tako mogu učekivati , osim najnovijih pjesama poput "Magic" i "Sence Of Discovery", i obožavane klasike poput "Don't You", "Alive And Kicking", "Belfast Child", "All the Things She Said", "Love Song", "Let There Be Love", te kultnu "Waterfront".

"Uzbudljivo je promatrati kako se priča zvana Simple Minds nastavlja i kako se razvija na našim live nastupima" - priznaje frontman Jim Kerr, a ususret dolasku u Split poručuje: "Veselimo što se vraćamo u Split, gdje ćemo predstaviti nove pjesme uz naše klasike koji su godinama u srcima naših fanova!"

Bit će ovo šesti koncert kultnog sastava u Hrvatskoj, a u Split se vraćaju nakon punih osam godina kada su nastupili u Spaladium Areni.

Obilježavanje najvažnije i najveće splitske fešte, Dana grada i višestoljetnog tradicionalnog blagdana Svetog Duje, slavit će se i ove godine 7. svibnja, a koncertni spektakl grupe Simple Minds bit će prvo veliko događanje na plaži Žnjan koja će uskoro dobiti novi moderni izgled i koncept, najavljuju iz Grada.



"Želimo udahnuti novi život Žnjanu i dati mu međunarodno prepoznatljivi imidž. Vjerujemo da se organizacijom ovakvog vrhunskog događaja, na samom početku turističke sezone, širom svijeta šalje vrlo jasna poruka - dođite u Split, na Žnjan, novu splitsku razglednicu!" - komentirao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.



Tvrtka MPG Live, koja je potpisala novi petogodišnji ekskluzivni ugovor za organizaciju festivala ULTRA Europe u Splitu i koja je u Hrvatsku proteklih godina dovela Justina Biebera, Stinga i Willa Smitha, najavljuje da se na Žnjanu sprema pravi spektakl uz vrhunsku produkciju i specijalne efekte, te da je ovo samo još jedan u nizu velikih događaja koje Split i njegovi građani zaslužuju.