Žorž i Marina skoro će pred oltar, ali u posebnom 'terminu': Zamisli da se istodobno ženi Romano i igra neki veliki derbi!

Jedan od najpoznatijih Big Brother parova, od kad je toga realityja u Hrvata, sigurno su Romano Obilinović Žorž i Marina Raguž. Obilježili su čitavu sezonu 2016., a o njihovim se ljubavnim usponima i padovima mnogo puta pisalo.



Nagađalo se početkom prošle godine da su se u tajnosti i oženili, ali čini se da se taj događaj tek treba odigrati. Kako puno i često priča, o svemu i svačemu, na društvenim mrežama, ali i ostalim platformama, Žorž je nedavno otkrio i ponešto o temi o kojoj se dosad i nije rado oglašavao. Progovorio je o budućnosti, planovima i braku, a razveselio je sigurno time 'hardcore' fanove.



"Ha, Amigo, rekao sam već, bit će i braka, ne tresi se", prenosi njegov odgovor portal 24 sata. A kada, kako i gdje?



"Ima vremena za planove, ali sigurno se neću ženiti kad na rasporedu bude neka velika utakmica. Zamisli da se istodobno ženi Romano i igra neki veliki derbi, pa da igrači ne dođu na utakmicu zbog mog pira!", otkrio je, iako ništa precizno, u svom stilu.



Iako nam je i prošle godine natuknuo da bi skoro htio pred oltar, Žorž nas je, po tom pitanju, iznevjerio. Nije ni čudo, kaže da su i on i draga jednostavno prezauzeti. Marina konobari u kafiću na Skalicama, a svi oni koji prate Žorža na društvenim mrežama svjedoče njegovim stalnim kladioničnim angažmanima. Još i dostava za splitski fast food Popay, dnevnim obavezama nikad kraja.



"Nisu se još vjenčali, pusti ulicu šta govori brate. Možda bude do kraja godine, možda i ne bude. Žorž je sritan, Marina je sritna. to je najvažnije. A kad bude, brate bit će to pir stoljeća, sve će gorit' za našeg Amiga", ispričao nam je tad Žoržov prijatelj, a 'gornjava' se još iščekuje.