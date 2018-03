Nepravilnosti u 'Tvoje lice zvuči poznato': Ne znam uopće odakle im takva ideja!? Pobjedničkih 10 tisuća kuna donirano udruzi koja više ne postoji!

Pjevač Amel Ćurić i Nova TV najavili su da će 10.000 kuna donirati Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije koja ne postoji ima već oko mjesec dana.



- Nas nitko nije nazvao s Nove TV, ne znam uopće odakle im ideja da nas stave na popis. Također, žiroračun je ugašen, tako da ne znam ni gdje će taj novac sjesti - kazao nam je njezin bivši predsjednik Ante Raos.



Kontaktirali smo i Novu TV upitavši ih kome je točno otišlo 10.000 kuna i na koji način odabiru udruge kojima će se donirati novac.



- Ovaj put zahvaljujući Amelovoj pobjedi Nova TV će 10.000 kuna donirati Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije iz Splita - odgovorili su nam bez detaljnijeg objašnjenja o tome kako se konkretno bira ustanova kojoj se uplaćuje novac.



Kako god, Amel je oduševivši žiri i publiku zasluženo odnio pobjedu u drugoj epizodi popularnog showa “Tvoje lice zvuči poznato”. Simpatični Bosanac, pobjednik regionalnoga gazbenog natjecanja "X Factor Adria", ovoga je puta utjelovio divu Josipu Lisac i otpjevao "Gdje Dunav ljubi nebo", što je bio poprilično težak zadatak. Njemu je to uspjelo iz prve ruke.

Kako je tekla preobrazba u Josipu Lisac?



- Moram priznati da je bilo veoma naporno i zahtjevno. Pogotovo kad uzmem u obzir da mi je ovo prvi put bilo da moram utjeloviti ženu i nositi svu tu šminku, opremu, štikle. Pripremao sam se šest dana kako bi savladao koreografiju, vokal i približno dočarao Josipu Lisac. Naporno je s obzirom na sve radnje koje se trebaju obaviti, ali zahvaljujući kvalitetnim pripremama i mentorima sve sam uspio - kazao nam je Amel, te dodao kako mu je u procesu pripreme najteže bilo hodati u štiklama.



- Bojao sam se da ću pasti, pogotovo kad silazim sa stepenica. Za to vrijeme morate paziti i na koreografiju, pjevanje i obavljanje svih radnji i brinuti da ne padnete s visokih potpetica. Svladao sam hod za nekih sat i pol vremena, ali ta briga hoću li pasti bila mi je najveći problem - dodao je.



Kako se priprema za idući nastup i ulogu Boney M?



- Nakon emisije dobijemo slobodan dan za odmor, a u utorak već krećemo s pripremama koje su, generalno, veoma naporne. Budemo cijeli dan na snimanju. Gdje god da sam, u autu, stanu... stavim slušalice u uši, puštam pjesmu i pokušavam je što više upiti. I tako stalno. Nakon što savladam tekst i vokal, kreće se u pripreme koreografije i ostalih segmenata - kazao je te za kraj dodao kako bi mu najteži zadatak bio utjeloviti deblju ženu ili muškarca.



Razlog tomu je, kako nam je potvrdio, veliko odijelo koje je veoma teško i pod kojim se stalno znojite.

“Teško je i transformirati se u crnkinju ili crnca. Uz to, štikle i proteza za zube i garantirano ćete se umoriti. Dakle, po meni najveći izazov bila bi deblja crnkinja.”