Izbačeni Solinjanin nakon BB-a se druži s bivšom sustanarkom, a gledatelji ne prestaju govoriti o namještanju natjecanja: Imao si najviši postotak, kako to?!

Iako su mu mnogi predviđali svijetlu budućnost u natjecanju, pa čak i osvajanje nagrade, Solinjanin Luciano Plazibat iz Big Brother kuće je neslavno izišao.



Kako su brojke do zadnjega trenutka ukazivale na to da Plazibat ima prednost pred ostalim kandidatima, mnogi su njegovo ispadanje doživjeli kao šok i odmah požurili zaključiti da se radi o namještaljki.



"Lucianooo bio si mi idol u BB kući, ali mislim da si nepravedno ispao, bilo je glasanje da mi odlučimo tko ostaje u BB kući, i ti si imao najviši postotak glasova da ostaneš, ali ipak si ispao? Kako to?", upitali su se.



U prilog im ide i nespretna činjenica da su iz produkcije najavili posjet Aninog zaručnika nakon proglašenja 'gubitnika', što bi značilo da se unaprijed znalo kako je Bjelovarčanka pošteđena. Ili se pak zaručnik imao potrebu podružiti malo s ostalima?



"Zaručnik ulazi kasnije.....znači znali su da Ana ne ispada prije završetka glasovanja!", 'uhvatili' su gledatelji BB-a u laži.



Na puste optužbe oglasio se naknadno i Veliki Brat, s komentarom: "Tako je, namjestili smo kuću, namjestili smo studio, kamere, mikrofone, a i nešto ljudi nam radi na projektu", sarkastično će.



Pa dok ekipa još uvijek razglaba o pravednosti čitavoga showa, Solinjanin, koji je svoj izlazak okarakterizirao na društvenim mrežama kao 'užas', se sastao s bivšom sustanarkom, zavodljivom Anči.



Fotografiju zajedničkog druženja objavio je malo nakon što je ispao, uz dodatak da se Ana još uvijek ne skida s mobitela. Mora da je kriza u kući bila velika.