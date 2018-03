Sjećate se Gorana iz Big Brothera, koji je sludio Zadranku Vesnu? Postao je tata, a sinu je nadjenuo totalno neobično ime

Superfinalist regionalnog Big Brothera, Sarajlija Goran Todić, postao je tata, a sinu je dao neobično ime koje će sve iznenaditi.



Superfinalist realityja sa svojom je Lejlom, koje se sjećaju svi pratitelji showa, jer je redovito dolazila u studio na sve live emisije, postao roditelj dječaka kojemu su dali ime Sjever.



Svi pamte i Goranov vrlo burni boravak u BB kući, u kojoj je bio nominiran doslovno svakog tjedna, da bi na samom kraju izgubio od Makedonca Darka Petkovskog Spejka.



Maleni Sjever rodio se u Milanu, gdje već godinama Goran i Lejla žive, a presretni otac objasnio je i simboliku imena svog sina.



"Da bi čovjek odredio koja mu je ruta na karti ili životu i koji put izabrati da bi plovio ili živio, neophodno je znati odakle početi tu životnu orijentaciju. Od Sjevera, treba znati da postoje tri Sjevera, da bi se odredio onaj pravi. Nije ni to lako. Oni koji plove to dobro znaju. Moj sin ima tu jednu prvu stranu, ja ću mu pomoći da krene u život, a ostale tri treba pronaći sam..." – rekao nam je presretni tata.



Da prolazi osobito sretne dane u životu svjedoči i njegova sljedeća izjava.



"I otac sam i tata. I ponosan i sretan. Sreća je kao i žena, mora se čekati. Kako to Mali Princ reče: da bi uživao u zalascima sunca, moraš sačekati da sunce počne zalaziti..."