'Pape nas je ima običaj zvat na telefon i pričat satima u nebulozne ure': Danijela Dvornik se prisjetila jednog Borisovog 'bisera' i nasmijala pratitelje

Neki ljudi su osebujni, a neki malo više. Boris Dvornik svakako je bio jedna od onih osoba koje samo svojom pojavom bude interes, privlače stavom, oduševljavaju pičom. Talentirani glumac uistinu je prava splitska 'legenda', a brojne priče to potvrđuju.



Jedne takve prisjetila se i Danijela Dvornik, a na svome je Instagramu odlučila biser i podijeliti s pratiteljima. Boris je, pod stare dane pogotovo, svoje najbliže volio častiti kasnim telefonskim pozivima, a ponekad bi oni stigli i u nepredviđenu uru...



Tako je jednom nazvao Ellu koja je, za ne falit', bila na satu fizike. Nije, naravno, mogla raspredati s didom, pa mu je to pokušala i objasniti, ali ovaj se na to fino oglušio. Evo što joj je rekao...



"Pape je ima običaj zvat nas na telefon i s nama pričat satima u nebulozne ure.Ponekad smo znali ignorirat pozive ali bi onda zvao na mobitele sve, Dinov, moj ili Ellin. Jednom nas nije mogao dobiti pa je zvao Ellu na mobitel, koja je bila u školi na satu fizike. Ella mu se nakon upornog zvanja, javila šaptaajući u slušalicu: Dida, ja sam u školi na satu fizike, ne mogu s tobom razgovarat!

Dida: kad te dida zove, nema fizike!

Ella: ali učiteljica će me izbacit sa sata!

Dida: ne može ona tebe izbacit sa sata kad pričaš sa didom svojim! Reci joj da ne zajebaje! Ovo šta ću ti reć je puno važnije od fizike! Ko tebe voli najviše na svitu,a?

Ella: ajme dida....nesmijem pričat!(šapće)

Dida: reci na glas da te svi čuju, tko te voli najviše na svitu?

Ella: Ti, dida!

Dida: eeeee....tako je,to ne zaboravi,a sad slušaj tu fiziku i učiteljicu i ako te bude zajebavala reci joj da će dida doć u školu!I još nešto...

Ella: šta?

Dida: koji će ti bog fizika?", prepričala je Danijela.



Oduševljenje je uslijedilo, a to smo i očekivali. 'Bravo dida! Legenda...' i 'Maestralni Boris', komentari su ekipe na Instagramu, a neki su Danijeli i zahvalili na priči koja im je uljepšala dan.