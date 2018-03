Iako je izbačen iz Big Brothera, ne prestaju reakcije na istup Ante Biuka: 'Nevjerojatno je da se u eteru hvali kako ženi nogom izbija kamence iz bubrega?!'

– To je strašno. Čim sam čula za to odmah sam poslala e-mail na RTL Televiziju, te im i u poruci napisala kako je sramotno to što rade – komentirala je aktivistica Sanja Sarnavka, bivša čelnica udruge B.a.B.e., slučaj stanara "Big Brother kuće" Ante Biuka, koji se u reality showu pohvalio kako je svoju bivšu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, "izbio kamence iz bubrega".



BB kandidat iz Ogorja Donjeg s pedigreom obiteljskog nasilnika, što je evidentirano kroz nekoliko desetaka prijava na policiji, premlaćivanje je samodopadnim osmijehom na licu ponosno opisivao uz jutarnju kavicu, prepričali su gledatelji, koji su svjedočili njegovim riječima prateći prijenos uživo na RTL Play platformi. Zgroženi onim što su čuli i vidjeli obratili su se medijima moleći ih da priupitaju RTL-ovu produkciju što to ona propagira zadržavanjem Biuka u showu. Isto je pitanje RTL-u postavila i Sanja Sarnavka...



– Stvarno ne gledam "Big Brother" jer mi je to dno dna, ali sam sam dobila barem dvadesetak poruka od raznih ljudi, koji su me molili da reagiram. Ljudi sami ne reagiraju nego to traže od mene, iako ja više nisam u udruzi B.a.B.e. i bavim se drugim stvarima. No, kako sam prepoznatljiva i dalje mi se javljaju za pomoć – rekla nam je Sarnavka zgražajući se nad Biukovom izjavom, nakon koje ga je sustanar Marijan zapanjeno pogledao i rekao kako on nikad ne bi digao ruku na ženu. Ante mu je, pak, uz cerek na licu, uzvratio kako je to zaslužila i opet krenuo ponovo prepričavati spomenuti događaj naslađujući se ženinim mukama. Ostali BB stanari samo su nijemo slušali...



– Stvarno je to nevjerojatno. Kad sam čula što je taj čovjek izjavio... Osim toga, oni na televiziji ne puštaju sve, oni prethodno režiraju. Znači njima nije bilo problematično pustiti takvo što u eter što je meni prestrašno. Grozno. Da nema službene isprike RTL-a?! Da nema njegova trenutna izbacivanja?! To je nešto što je mrkli mrak i onda mi, s druge strane, imamo priču u kojoj objašnjavamo zašto je važna Istanbulska konvencija, a nažalost imamo i situaciju u kojoj predstavnica Udruge udovica iz Domovinskog rata izjavljuje kako neće valjda žena cinkati muža. Što sve ovo skupa znači?! Da je nova metoda liječenja u pitanju – izbacivanje ženinih kamenaca lupanjem nogom u njezin bubreg?! Strašno, strašno... Normalni ljudi su zgranuti – u nevjerici će Sanja Sarnavka.



Gledatelji "Big Brothera", koji su nam ukazali na sporne Biukove izjave, smatraju kako osobi koja se hvali cipelarenjem žene nije mjesto u izolaciji BB kuće, a pritom još, ističu, u policiji postoji evidencija o svim ostalim nedjelima koja je počinio.

Na RTL Televiziji su nam, pak, čim se saznalo za Biukove nemile poteze prije ulaska u kuću Velikoga brata, pa tako i da je samo tjedan dana prije ulaska u reality show upao u dom 84-godišnjeg susjeda i prijetio mu puškom, poručili kako su "upoznati s trenutnim postupkom protiv sudionika projekta 'Big Brother 2018', Ante Biuka. Institucije rade svoj posao, a RTL im je na raspolaganju za svaki vid suradnje".