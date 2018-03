Zbog jedne granate iz splitske Lore, sve se promijenilo: poznata Makaranka otvoreno o ratnim godinama, a otkrila je i ima li šanse za novu ljubav

U ulozi urednice crne kronike od prošlog tjedna našla se makarska pjevačica Zorica Andrijašević Dona i to u spotu pjesme “Šatro ljubavna” grupe Versi iz Metkovića, a koji je sniman u Makarskoj.



S metkovskim Beatlesima, kako ih zove Zorica, suradnja je započela nakon nedavno održanog zajedničkog nastupa,a spot se odvija oko priče u kojoj su Versi najavili mega koncert kojem se na kraju nije odzvao nitko osim djece zbog čega ih je i “oprala” u novinama.



Zorica je i prije tri mjeseca u Tučepima u suradnji s bračnim parom Perčić, sa Žanamari i Marijem, snimila spot za autorsku pjesmu “Izgubljene stvari” s kojom je osvojila grand prix na festivalu u Korčuli.



Iako se 45-godišnja pjevačica prije 10-ak godina iz Zagreba skrasila u rodnom gradu sa sinom Vitom pa je sve podredila svom školarcu, uvijek se uspijeva baviti pjevanjem kao životnim pozivom pa nastupa u sklopu brojnih ljetnih i zimskih kulturnih događanja.



Kako kaže Zorica, sve njezine pjesme su i pomalo autobiografske i u njima je autor teksta i glazbe, a u zadnjih nekoliko godina surađuje sa splitskim producentom Leom Škarom.



Krajem ovog mjeseca planira snimiti spot s mladim slavonskim reperom Andijem, našli su se kaže, u zajedničkoj energiji.

Sa Zoricom, koja je poznata i kao borac za socijalna prava te kao aktivist zaštite park šume Osejava i nekadašnja članica gradskog Socijalnog vijeća, popričali smo o svemu, od pjevanja i školskih briga do ljubavi i treninga kojima održava svoj duh i tijelo.



Na glazbenoj sceni makarska pjevačica prisutna je skoro 30 godina jer je od glazbe počela zarađivati od 15. godine života, ali je javnosti zasigurno malo poznato da je u povijesti Gradske glazbe Makarska bila prva žena nakon 160 godina suverene muške vladavine.



Trubu je počela svirati još kao osnovnoškolka, a paralelno ju je sada pokojni meštar Joško Buble učio svirati i harmoniku, čime je ispunila i veliku želju svog oca koji joj je i kupio taj instrument.



- Sviranje trube i harmonike zapravo mi je odredilo životni put u kojem sam uspjela izraziti svoj nemirni duh. Nakon toga su počeli nastupi na festivalima dječjem glazbe gdje sam osvajala prve nagrade. Kasnije sam za vrijeme studentskih dana satove pjevanja pohađala u Splitu kod profesorice Branke Ristić, a potom sam s bendom četiri godine provela u inozemstvu, točnije na relaciji Skandinavija-Hrvatska - priča Zorica



Prvi album, Funky Lady, izdaje u suradnji s Borisom Đurđevićem. Poslije pak surađuje s Marinom Tucaković što je ujedno bila i prva poslijeratna suradnja jednog izvođača iz Hrvatske sa srpskim autorom, a sudjeluje i u organizaciji prvog poslijeratnog koncerta Zdravka Čolića u Hrvatskoj.



- Čini mi se kao da sam rođeni ledolomac, rušitelj barijera - smije se Zorica.



Pjevanje joj je životni poziv, iako je prvo upisala Ekonomski fakultet koji joj zapravo bio “alibi’’ samo kako bi se nastavila baviti pjevanjem.



U drugoj ratnoj godini, za vrijeme boravka u splitskom studentskom domu, granata iz Lore prozujala joj je doslovno pored glave, pa je spakirala kofere i ostavila studij.



Prijavila se potom na jednu audiciju, prošla je, i krenula prema ispunjenju djevojačkih snova.



Kaže da joj je žao što nije završila fakultet jer joj je diploma potrebna prilikom prijave za ozbiljniji posao, mada joj je, s druge strane, život posvećen glazbi donio različita iskustva, od organizacija koncerata za 10 tisuća ljudi do brojnih humanitarnih akcija.



- Sada nastupam gdje god me pozovu, od festivala do fešta i svadbi, jer moj poziv je činiti ljude sretnima i sudjelovati u najvažnijem danu nečijeg života kao što je vjenčanje. Dosta ljudi jako površno gleda na pjevanje, međutim, to je vrlo zahtjevan posao i ako se želi raditi kako treba, postaje način života koji traži dosta odricanja, energije, rada i novca - kaže Zorica, dodajući da se pjevanju posvećuje ljeti, dok je ostatak godine podređen roditeljstvu i hvatanju u koštac sa sinovim školskih zadaćama i aktivnostima.



“Sretna majka, sretno dijete” Zoričin je putokaz u odgajanju sina Vite koji je sada četvrtaš.



- U našoj maloj “firmi” nema praznog hoda, svaki je trenutak maksimalno iskorišten. Do ove godine je Vito bio pomalo stidljiv prilikom školskih nastupa, ali geni su geni, pa se naglo “oslobodio” te se kao glumac uključio u školsku predstavu, a ima izražen i svoj glazbeni stil, zasad s rock podlogom - veli Zorica.



- S jedne strane mi je nekada teško primiriti sebe s obzirom na stupanj ambicioznosti, a s druge, taj dio moram sputavati zbog uloge majke, tako da sam doslovno razapeta. No, dijete uvijek ima prioritet -objašnjava.



Najviše je ispunjava činjenica što nije propustila nijedan trenutak Vitina odrastanja.



- Oduševljena sam kad vidim da počinje izrastati u kvalitetnu osobu, to smatram svojim rezultatom i uspjehom. Danas, naime, nije baš lako biti samohrani roditelj, posebice majka, ali sam zato velika sretnica jer imam roditelje koji mi pomažu u svemu - ističe Zorica.



Čast joj je što je sinov životni pratitelj jer, citira Khalila Gibrana, djeca su nam posuđena i roditelji su ti koji ih prate u životu.

- Ni dijete ni bilo koji drugi čovjek nije ničije vlasništvo, već biće i svijet za sebe pa se trudim usmjeravati ga i biti mu kompas, usaditi mu samopouzdanje i samopoštovanje, ali poštivati njegovu nutrinu i pomoći mu otkriti za što je predodređen - kaže Zorica.



A, ljubav? E, to joj je najteže pitanje “jer su u današnje vrijeme društvene mreže zamaglile’ istinske kvalitete osobe”. Više, uglavnom, ne računa ni na koga bez “okusa, mirisa i dodira’’.



- Još uvijek sam ona stara škola koja vjeruje u komunikaciju i druženje, mada baš nemam vremena za nova poznanstva. Onaj “pravi” muškarac, koji bi mi se trebao dogoditi u životu, doista bi trebao biti poseban i naći vremena i želje za uklopiti se u “avanturu” u kojoj smo ja i moj sin neodvojivi dio. Mene je život oblikovao na način da ništa više ne doživljavam kao stalno ili moranje, niti uzimam išta zdravo za gotovo. Jako su mi bitni moji prijatelji, a ljubav se ne može forsirati jer se jednostavno dogodi. Osoba koja bi me mogla pratiti kroz život, morala bi biti u dobroj i mentalnoj i fizičkoj kondiciji - tvrdi Zorica. napominjući kako je u životu prvo i osnovno naučiti voljeti sebe kao osobu i biti ono što jesi, a ne što bi drugi htjeli.



Iako i dalje nastavlja glazbenu karijeru, Zorica je započela “ploviti” i turističkim vodama tako da od ovog ljeta planira početi raditi u jednoj od hotelskih kuća na Rivijeri.



- Volim raditi s ljudima, privlače me turizam i hotelijerstvo jer se sve svodi na dobar osjećaj, pa su ljudi zadovoljni i hranom i smještajem i pjesmom. Turizam mi je jako blizak pa ću se ove godine okušati i u tom segmentu što je ozbiljna priča i zapravo moja velika životna prekretnica koja me jako veseli - zaključuje Zorica Andrijašević.

Umjetnica u svakom pogledu Rijetke slobodne trenutke Zorica Andrijašević koristi za čitanje,slikanje i nezaobilazno treniranje i duha i tijela tako da joj na fizičkom izgledu mogu pozavidjeti 20-godišnjakinje. -Godine su najgluplji oblik diskriminacije ljudi i procjena ljudi na osnovu godina je alibi za lijenost i pronalaženje opravdanja da se nešto ne bi napravilo.



Dok god čuvamo i hranimo dijete u sebi i dok smo se u stanju istinski radovati malim stvarima, do tada smo mladi. Zapravo mi je najjednostavnije komunicirati sa sinom jer su djeca neopterećena licemjerstvom i lažima, žive sebe u sadašnjem trenutku i to je ono što mi veliki negdje na putu do odrastanja zaboravimo i tu započinje proces starenja.

Volim puno čitati knjige, učiti, kreirati, stjecati nova znanja pa sada učim njemački jezik, a sve što me stavlja u poziciju apsolutnog početnika obnavlja me kroz trening uma, ali i tijela.



Puno toga se može postići kroz sport, a meni su trčanje kroz šumu Osejavu i kick boxing kombinacije u kojima sebe dovedem najviše ka mentalno savršenoj formi koja mi omogućava da se nosim sa svakodnevnim izazovima. Na periode me uhvati slikanje i onda se primim kista i platna pa se moje slike nalaze na zidovima šogora i Veljka Barbierija što je za jednog početnika savršeno.



Ali nije to slučajnost jer su umjetnici svestrani i kao pjesnici su čuđenje u svijetu jer je najveća ljepota u stvaranju. Jednako tako lakoćom napišem i tekst za pjesmu čime zapravo komercijaliziram svoju bol koju pretočim u stihove. Bol nas zapravo uči napretku i daje nam istinske lekcije iz kojih izlazimo jači i mudriji, izbrušeni iz kamena u dijamant, kazala je makarska pjevačica.