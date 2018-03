Sve se raspalo u emocijama zbog Olivera; Grašo: Bit će pobjeda kad došeta do Spaladiuma na svoje koncerte!, Gibonni ga nazvao 'soundtrackom naših života', evo što je Oliver poručio

"I prije 25 godina uredno je moga dobit nagradu za životno djelo, ja ne znam di u mom životu Oliver počinje, a di završava. Oliver živi jedno kilometar odavde i vjerujem da ovo sad gleda, a njegova najveća pobjeda će bit da prepješači ovaj kilometar, uđe u dvoranu i odradi ona dva koncerta koja je dužan!" - istakao je Petar Grašo, koji je govorio večeras na Porinu u čast Oliverove nagrade za životno djelo.



"On je duša od čovika, u kojeg se čovik mora zaljubit. On nikad ni jednu rečenicu nije započeja sa "ja". Ja bi ga pita kakav je bija koncert, a on bi odgovorija da je bija odličan zvuk, klavirist, da je publika pivala u tri glasa... Nikad nije priča o sebi!" - kazao je Gibonni, pričajući na pozornici pod "debelim" emocijama.





"On je tvornički skroman i jednostavan. Pitaš ga koliko je uvatija ribe, on priča šta su Damir i Davor uvatili, nikad o sebi! Sve ovo di smo mi rasli, di smo se zaljubljivali, di smo ljubili, svugdi je Oliver bija oko nas. On je sountrack naših života!" - podvukao je Gibo, uz odobravanje ganute publike.

Škarica: Olivere, spremi nam marendu, sutra ti dolazimo!



"Trijumfom s Gibinom Cesaricom u Oliverovoj izvedbi prije 25 godina započeo je Porin. Oliver je prošlog prosinca napunio 70 godina života, 50 godina je od prve ploče, Picaferaja. Oliver je ultimativni ljubavnik mora i pjesme, duša i nadahnuće svijeta naše glazbe. Oliver s punim pravom životnu nagradu daje ovom trenutku i zaključuje ovu priredbu. Ovdje pobjeđuje njegova divota pjevanja. Oliver je zakon!" - podvukao je Siniša Škarica, poručujući Oliveru preko ekrana: "Spremi marendu, sutra ti Grašo, Gibo i ja donosimo ovu nagradu!".

Oliver se u Spaladium Arenu javio preko "vodeozida".

"Ovoga puta me bolest spriječila da budem tu s vama, ali neke stvari se dogode ni sam ne znaš kako. Još ka malo dite san sanja o tome da pivan i sviran i taj moj san je na neki način sada prekinut. Zahvalio bih se svim mojim prijateljima koji su bili uz mene i koji su me podržali u mojoj krizi, ali i ljudima na splitskoj Onkologiji koji su mi pomogli da kroz sve prolazim lakše.



Nadam se da će potrajat ovo moje putovanje kroz život i da ćemo još pivat i svirat! Nemojte sidit, guštajte, jer ča je život vengo fantažija...!" - poručio je prepunoj Spaladium Areni Oliver, a ona ga ispratila ovacijama.

Porin je tako kulminirao Oliverovom više nego zasluženom nagradom, osjećajima duboke ljubavi i poštovanja prema pjevaču koji je svima toliko u srcu.