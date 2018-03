Gibo večeras ima više uloga na Porinu, jedna je zbog Olivera, evo što je otkrio o 'infišaciji' svoga prijatelja, koju većina 'prebrodi' već nakon srednje škole

"Oliver je meni napravija tu čast u životu, da mi je ka mladom šansu, meni je to bila velika stvar, a njemu je to normalno... Nikad nisam upoznao ni jednu osobu koja je na takav način iskreni zaljubljenik u glazbu, ka šta je Oliver! Mi se u životu nalazimo u nekim čudnim poluvremenima ovoga i onoga i on uvik ima onaj isti žar, sidne za klavijaturu, svira mi, pokazuje, otvara laptop, pokazuje koncert Stevieja Wondera, puni se tim žarom...



On je jedini čovik kojeg znam da i u ovim godinama ima taj entuzijazam, kakav većina ljudi izgubi, ne znam, negdi iza srednje škole..." - ispričao je Gibonni na Hrvatskom radiju, koji, uz HRT, izravno večeras prenosi dodjelu Porina iz splitske Spaladium Arene.



Gibonni će, naime, večeras na Porinu imati više uloga, a jedna od njih vezana je uz Olivera, dakako.



"Tu sam zbog njega, da mu dam pijetet, mom prijatelju..." - podvukao je Gibo.



Usprkos različitim stavovima u javnosti o Porinu, je li važan kao nekad ili ne, po Gibi je on jedna od najiskrenijih nagrada.



"Slušaj, tebe netko tamo zaokruži, a nema skrivene kamere, nitko ne gleda, nitko se neće naljutit jer si zaokružija ovoga, a nisi onoga..." - rezimira Gibonni kroz smijeh.



O svojim pjesmama progovorio je kao o vinogradu.



"Moja pjesma je kao vinograd, ako je pazim, bit će grožđa i ove i iduće godine... A to se meni puno puta u životu dogodilo! Da je pisma zaživila za pet godina... Zato ja nisam nervozan, ne trebaju meni naslovnice, ta estradna pompoznost, da bi bija sretan..." - priznao je Gibo.



Kad je voditelj Turki podvukao da tako o glazbi govori i Oliver, Gibo je uzvratio: "Pametan čovik!".