Enis Bešlagić ogorčen na vlasti: Mi glumci smo ugrožena vrsta! Kada se vrijeđa inteligencija, onda se pobunim

Nakon što mu je 2016. godine uručen prestižni Večernjakov pečat za osobu godine, bosanskohercegovačkoga glumca Enisa Bešlagića neko vrijeme nismo imali priliku gledati na malim ekranima, barem kada su novi projekti u pitanju. Navodno je tome kumovao govor prigodom preuzimanja nagrade u kojem se osvrnuo na odnos vladajućih prema narodu. Ipak, omiljeni Šemso iz "Naše male klinike" vraća se na male ekrane, i to kao član žirija RTL-ova glazbeno-natjecateljskog showa "Zvjezdice".



Nakon prošlogodišnje pauze u emitiranju, djeca će uskoro opet dobiti priliku pokazati svoj talent, a Bešlagić, koji je za ocjenjivačkim stolom sjedio i 2015. te 2016. godine, od ove sezone ima velika očekivanja.



Mia je pametna

– Dolaze nam neka nova djeca, ali i ona koja su bila tu prije dvije godine. Djeca koja su tada imala šest godina, danas pjevaju potpuno drukčije. Mislim da će biti dobrih kandidata, snimili smo neke audicijske stvari i mislim da će to biti rapsodija dječjih glasova – kaže nam Bešlagić, kojem će se u ocjenjivanju natjecatelja pridružiti i talentirana pjevačica Mia Negovetić, ujedno i pobjednica prve sezone showa.



– Mia je pametno dijete, sluša starije, a i bitno je za djecu koja se natječu da imaju člana žirija koji pripada njihovoj generaciji, koji ih razumije. Najvažnije je da uvijek bude pravedna i pozitivna prema kandidatima. Ona ima svoj stav kojeg se mora držati i treba biti podrška toj djeci – otkrio nam je Bešlagić što je to savjetovao svojoj mladoj kolegici, a nas je zanimalo i što, po njegovu mišljenju, čini pravu zvjezdicu.



– To se jednostavno dogodi. Netko može imati savršen glas a da nema karizmu. Osim toga, mislim da i djeca i roditelji koji se upuste u ovo moraju biti spremni na sve ono što čini natjecanje. I nama ponekad teško padne kada moramo nekoga izbaciti, ali ipak je to emisija i znaju zašto su tu. Možemo mi neko dijete ne podržati a da sutra napravi karijeru – kaže nam Enis, koji je u zadnje vrijeme aktivan na raznim poljima.



Osim sudjelovanja u trećoj sezoni "Zvjezdica", s Joškom Lokasom priprema autorski kviz, a ozbiljno je zaplovio i poduzetničkim vodama, odnosno proizvodnjom i distribucijom čokolade.



Distribucija čokolade



– Mi glumci smo jedna nezaštićena vrsta pa onda skontaš da moraš svoju popularnost nekako iskoristiti da prehraniš porodicu. Nije sramota raditi, sramota je ukrasti. Nije sramota reći da nemaš, ja nekoliko puta u životu nisam imao – kaže nam Enis, koji je ovom prigodom otkrio i što je bio povod za sada već poznati govor na dodjeli Večernjakova pečata.



– Mislim da ne treba biti samo glumac, nego treba i preuzeti društvenu odgovornost, treba biti vokal. Ako oni u Vladi mogu govoriti protiv uloga i serija koje ništa ne rade u njihovo ime, zašto onda mi ne bismo mogli reći nešto o njima koji rade u ime svih nas? Ne mogu pristati na to da se zatvaraju domovi kulture, da se narod izolira. Kad se vrijeđa inteligencija, onda se pobunim – poručuje Bešlagić.



Reunion 'Klinike'

Možda ćemo obnoviti projekt. Traju pregovori da se okupi ekipa "Naše male klinike", da se napravi mali reunion – otkriva nam Enis.