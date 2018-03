'Najviše problema imamo s mojim mozgom!': izjave Splićanina Vjeke slušat ćemo i dalje, jer šok rasplet u showu '321 kuhaj' nitko nije očekivao

Večerašnjem ishodu showa "Tri, dva, jedan kuhaj!", gdje su se u kuhoboju za opstanak borili Splićani Davorka i Vjekoslav kontra Ružice i Barice iz Sv. Ivana Zeline, nitko se nije nadao! Žiri je donio jednoglasnu odluku koja je šokirala sve prisutne.



"Uzimajući u obzir današnji dan, ali i prijašnje tjedne, koliko ste ovdje, i jedan i drugi par su imali puno uspona i padova. Izbor nije bio lagan, ali mi smo donijeli jednoglasnu odluku - oba para ostaju!“ - priopćio je Ivan Pažanin, nakon ludila s kužinavanjem koje je vladalo u studiju.



Zbog stresa i panike, Ružica i Barica nisu se uspjele dokazati u najboljem svjetlu te je žiri imao zamjerke na sva tri slijeda, a najviše na desert – Baričine palačinke.



Barica, koja se dosad u showu dokazala kao prvoklasna majstorica s jelima od tijesta jednostavno je kapitulirala od napetosti, manjka vremena i namirnica.





Vjekoslav i Davorka također su kiksali u svim sljedovima, no desert je bio nešto bolji od konkurencije, što opet nije bilo dovoljno da prijeđu u vodstvo. Zbog toga što su oba para bila podjednako dobra i podjednako loša, žiri je odlučio natjecateljima dati drugu priliku da se dokažu.



Gledatelji su, sudeći po komentarima na Facebook stranici showa, oduševljeni što su ostali i jedni i drugi.



"Bilo je napeto kao u nekom žešćem trileru! Ma bravo za žiri!" - u transu je gledateljica.



"Pa naravno da su ostali, kad su najzanimljiviji kandidati! Bez njih nema showa!" - složio se drugi.



"Superrr...imaju bar dva para koja bi trebala izaći prije njih... Bez njih ne bi bilo tako interesantno, oni su dva naj para!" - prisnažio je treći.



Kako je Barica već bila sigurna da ispada, tako je priznala da se zaželjela kartanja s prijateljima.



"Bara ide po gostionama i karta!" - oduševljeni su gledatelji.



A tek što su Vjekini navijači došli na svoje. Pa kako i ne bi, jer tko bi drugi, osim njega, u showu pred kamerama mrtav-hladan nizao: "Najviše problema imamo s mojim mozgom!", "Kad mi Špiček počne govorit, samo mi zbunjozu stvori...".