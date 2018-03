Osebujni Zadranin otkrio čemu se posvetio nakon što se povukao sa scene: Sadio sam s bakom, svi su kupovali kod mene!

Uvijek nam je drago prisjetiti se nekih hitova koji su obilježili našu glazbenu povijest, a 'Stara zvona' Zorana Jelenkovića definitivno upadaju u tu kategoriju. Ćelavi Zadranin oduševljavao je mlade i stare nostalgičnom pjesmom o slomljenom srcu, čija melodija mnogima, uvjereni smo, još uvijek odzvanja u ušima.



Kampaneli, more, nesretna ljubav... Teško je biti imun na te motive, a i na Jelenkovićev gromki glas. Nakon što je popularnost pjesme dosegla vrhunac, pjevač se više manje povukao sa scene, uz pokoji 'izlet' koji nikada nije rezultirao takvom općom oduševljenošću.



Sjetila ga se ekipa In Magazina, pa su ga u njegovome domu posjetili i provjerili čime se danas bavi. Ne iznenađuje da je pronašao novi hobi, jer od stare slave se i ne bi baš usrećio. Posvetio se zato svojoj 'prvoj ljubavi' - vrtlarenju.



Otkrio je da gušta u sadnji, a strast prema biljkama je, čini se, nasljedna.



"Sadio sam sam i sa bakom. Prodavao na tržnici i svi su kupovali kod mene", ispričao je Jelenković za In Magazin.



Sadnja ga ipak nije okupirala do te mjere da je glazbu potpuno zapostavio. Vratio se u studio kako bi ponovno zapjevao o slomljenom srcu, ali ovoga puta ne radi se o njegovom.



Pjesma 'Generacijo' pjeva o boljkama jednog Zoranovog obožavatelja, koji mu se obratio s velikim problemom.



''Djevojka ga je ostavila i otišla je na fakultet. On sad ne zna što bi pa sam ja odlučio napisati pjesmu'', objasnio je Jelenković, koji je u sretnom braku puna tri desetljeća.