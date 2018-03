Počeli su kao 'pas i mačka', a sada u idili čekaju drugo dijete: 'atipična' farmerka i njen gost iznenadili publiku reality sapunice

Petu sezonu reality sapunice 'Ljubav je na selu' obilježila je zasigurno vatrena romansa 'atipične' Ličanke Dragane Vojnović i Nemanje Blanuše kojega je ugostila na svojoj farmi.



22-godišnja istetovirana farmerica i njen gost vodili su konstantne bitke, ali naposlijetku su se ipak 'sparili.



Tada su se svađali kao pas i mačka, a Dragana ga je jednom prilikom čak i otjerala sa svog imanja pa nitko nije vjerovao da će baš on biti taj koji će joj ukrasti srce. No bilo je baš tako, kako i biva inače, suprotno očekivanjima. Dragana i Nemanja vjenčali su se početkom 2016. godine, a nakon toga život im je obogatila i nova članica obitelji, kćerkica Sara.



Sada bračni par očekuje i svoje drugo dijete



"Istina je, Dragana je trudna i u rujnu bismo po drugi put trebali ostati roditelji. Ne znamo još spol djeteta, ali smo presretni", rekao je Nemanja koji, priznaje, uživa u roditeljstvu zajedno s Draganom, piše RTL.



"Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana", otkrio je Nemanja koji je svojoj supruzi podrška u svemu.



Faza 'psa i mačke' očito ih je prošla, a sada uživaju u ljubavnoj idili.