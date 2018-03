'Konačno netko normalan u kući!': gledatelji urnebesno reagirali na ulazak nove stanarke u BB

Budući da je produkcija ovogodišnjeg izdanja showa ionako do maksimuma šokirala najbizarnijim izborom sudionika natjecanja, ulazak neočekivane gošće gledatelje zasigurno neće dodatno zapanjiti. No ulazak krave u reality show je nešto zbog čega bi mogle reagirati udruge za zaštitu životinja.



No da se vratimo na čas idejama i pravilima produkcije. Iako će krava svojim ulaskom iznenaditi stanare, oni to neće smjeti pokazati. Naime, u sklopu zadatka u kojem moraju ignorirati sve što je čudno, nelogično ili drugačije, Big Brother je u kuću poslao pastira i kravu.

I dok je pastir šetao kravu po dvorištu BB kuće, neki stanari su pucali od želje za reakcijom. No zato su na Facebook stranici showa gledatelji mogli nesputano reagirati.







"Konačno netko normalan u kući!" - ustvrdila je gledateljica.

"Šta im je ona skrivila jadna, spasite Milku dok nije pamet kraj njih izgubila!" - zavapila je druga.

"Sad ćemo vidit tko je glasniji, kravica ili Lucija..." - glasio je komentar koji je mnoge nasmijao.

"Daj, ne mučite životinju", "Spasite je na vrijeme!" - apelirali su gledatelji.