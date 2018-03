'Ubit će me obojica za ovu fotku, plakala sam dok sam ih snimala...': Snježana Mehun otkrila intimni moment sa sinom i bivšim mužem uz emotivno priznanje

Ako sam nesto dobro odradila ali imala i srece onda je to odnos mog sina i njegovoc oca, mog bivseg supruga! Sretan Vam dan Oceva! eto slucajnosti i bas na danasnji dan bespogovorno je uskocio pripomoci svom sinu kao i uvijek(ali i meni) jer jedino oca mozes nazvati u bilo koje vrijeme i bilo kada da “da ruke”❤️ I ne samo da je kao otac uvijek uz sina nego i uz majku svog djeteta i prvu suprugu💪🏼❤️ Ubit ce me obojica za ovu fotku ali morala sam.....#deckiskvatrica #zagrebackidecki #happyfathersday #fatherson

A post shared by Snjezana Mehun (@snjezanamehun) on Mar 19, 2018 at 1:51pm PDT