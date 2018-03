Izluđeni Špiček zaprijetio Splićankama: Sljedeći put ću baciti cijeli tanjur!

Ako je suditi po večerašnjoj emisiji, natjecateljima showa "Tri, dva, jedan kuhaj!" ipak je više odgovaralo "swinganje" od "vrtuljka". Kad su se večeras počeli vrtjeti po radnim jedinicama, rijetko tko je uspio završiti jelo koje je započeo i nastao je opći blam.



Zbog gubitka kontrole nad pripremom svog jela, primjerice, bajkeri Robby i Ivan dobili su najnižih 15 bodova. Pažanina su izludjele čačkalice u njihovom jelu, premda ih oni nisu ondje ostavili.



"Ja ne mogu preći preko toga, to je stvarno katastrofa! Oni su nas upozorili, ali ja sam to jelo morao izmasakrirati da izvučem čačkalicu. Užasno me to nervira i frustrira i nije mi jasno da se to može dogoditi! - bio je iznerviran Splićanin u žiriju, kojemu živce nije smirio ni pokušaj Ivanovog opravdanja da ni oni sami nisu znali gdje se nalazi čačkalica, jer je njihovo jelo dovršavao netko drugi.

I Špiček je bio "lud", a "buletu su platile" splitske prijateljice i kolegice arhitekstice, Barbara i Andrea.



"Ne želim više da se to ponovi, ako je salata zadana, ima da bude bolja od glavnog jela. Kad je vidim još jedanput na tanjuru s jelom, onda ću baciti cijeli tanjur!“ - zaprijetio je vidno uzrujani Tomislav Špiček nakon što su Andrea i Barbara napravile kardinalnu pogrešku i servirale uvenulu salatu na tanjuru kao prilog.



Splićanke nisu bile jedine koje su naljutile zagorskog chefa, jer je "jezikova juha" snašla i Zadranke, Loretu i Ivanu, koje su servirale maslinovo ulje uz šarana, na što je Špiček poludio.







Gledatelji su također burno dočekali Špičekovu buru, pa su na Facebooku komentirali:

"Da se ovaj Špiček ovako dere na mene... dobio bi jezikovu juhu samo tako! Malo ego da smanji...možda?" - napisala je gledateljica.

"Špičeku hitno dostavite apaurine u studio!" - zatražio je gledatelj.

Gledatelji se ipak uz aktualnu sezonu showa, sve u svemu, jako dobro zabavljaju. Pojedini natjecatelji, poput sad već legendarnih Martine i Ante, posebno su inspirativni.



Njihova jučerašnja svađa za radnom jedinicom, koja je ipak primirena dobrim ocjenama i poljupcem pred žirijem, ušla je u anale, a gledatelje je večeras nasmijalo kako Ante ima "mladost" kao opravdanje za natjecateljice koje imaju jednako godina kao i on.



"Najbolji su mi njegovi komentari i opaske, od srca se nasmijem!" - navela je gledateljica, a brojne druge su se složile s njom.