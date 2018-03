'Želio sam da se novac pravednije dijeli!': Bebek ispričao pozadinu svog odlaska iz Dugmeta, sjetio se kako je morao pjevati za Tita i otkrio ponešto o Selmi

"Bijelo Dugme nije važno samo Goranu Bregoviću i meni. Dugme je ostavilo dubok trag. Vrijeme se dijeli na ono prije Dugmeta i nakon njega. Zbog onoga što smo napravili 70-ih nastala je kompletna scena nakon toga" - ispričao je, među ostalim, Željko Bebek gostujući na televiziji N1.



Ispričao je i okolnostima koje su dovele do njegovog odlaska iz kultnog benda.



"Želio sam da se novac pravednije dijeli u bendu. Bregović mi je 1984. rekao da ako ja neću pjevati novu ploču, da ima onih koji hoće. Pa se dogodilo glasovanje i članovi grupe su rekli: Brega je ipak Brega..." - ispričao je Bebek.



Sjetio se i jedne Nove Godine, kada su morali nastupiti za Josipa Broza Tita.



"To je bilo ponižavajuće i nikakav zgodan okus u ustima nije ostao nakon tog nastupa" - kazao je Bebek i objasnio da su zbog Tita u Zagrebu morali odgoditi već ugovoren dobro plaćen koncert u Beogradu, a da predsjednika na kraju nije pretjerano ni zanimao njihov nastup.



Ispričao je i priču o Selmi Borić, o kojoj pjeva u velikoj baladi Bijelog dugmeta.



"Selma Borić je osoba kojoj je Vlado Dijak napisao pjesmu 50-ih godina. Kad sam otpjevao tu pjesmu, nisam znao da ona postoji..." - kazao je Bebek, koji godinama održava kontakt sa Selmom, posjećuje je u stanu, priča joj kako je bilo na koncertima.



"Ona mi je ispričala kako je prozor o kojem je pisao Dijak bio razbijen" - otkrio je detalj iz poznatog stiha pjesme.



Ustvrdio je i kako je Goran Bregović autor pjesama pa on ima autorska prava, ali da im je i on "dao život".







Bebek je u razgovoru o raznim temama ocijenio i kako situacija u Bih danas "nije lijepa".



"Mislim da bi trebalo naći načina kako da ljudi počnu živjeti. Što ne dovedu opet u Bosnu Volkswagena, pa da ljudi počnu radit?" - upitao je Bebek i dodao da nisu samo domaći političari odgovorni za stanje, već misli da bi i strani političari trebali pomoći, prenosi N1 intervju iz njihovog Pressinga.



Gripe su rasprodane



Koncert Željka Bebeka u Splitu, koji će se održati ove subote, 24.3. u dvorani Gripe, službeno je rasprodan.



"Hvala Splitu i hvala Dalmaciji što me tako od srca dočekuju. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo pjevati pred takvom srčanom publikom i obećajem da će ove subote dvorana Gripe goriti!" - komentirao je zadovoljno legendarni pjevač.



Turneja Željka Bebeka "Ono nešto naše" započela je spektakularnim zagrebačkim koncertom u prepunoj Ciboni, nastavila se u Osijeku, a trosatni spektakl sad očekuje Splićane.



Posebna gošća večeri bit će Franka Batelić, koja će s Bebekom otpjevati veliki hit "Jabuke i vino".