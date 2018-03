Splićanka prvi put o teškoj dilemi prije showa: Prelomila sam... rekla sam idem!

To je bila pobjeda koja će se pamtiti, Maja Bajamić, splitska pjevačica, kako ona voli kazati i varoško dite, nije samo s lakoćom pomela konkurenciju, i svojom izvedbom pjesme "Think" Arethe Franklin odnijela pobjedu u prvoj emisiji nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".



Ne, ne, ona se na pozornici doslovce pretvorila u Arethu, i glasom i stasom, bojom tona, interpretacijom, kretnjama, odmah u startu pokazavši da Split ove godine ima takmaca za prvo mjesto. Oni koji su Maju viđali na nastupima znaju kako sa sobom donosi neviđenu količinu energije. Ali ovo je stvarno, kako je i žiri rekao, bilo moćno.



- Eksplodirala sam. U tom jednom nastupu iz mene su izišle sve moje energije i naboji, životne okolnosti, boli i strahovi, tuge i sreće, cijeli život od pete godine, sve uvezano u omotač ljubavi. Dogodilo mi se u taj tren nešto posebno, životni okidač, sve ono što sam čekala, na čemu sam godinama tiho radila, sebe brusila, sve je to izišlo vani.



Kao da sam imala porod, eto tako se osjećam. I to se pokazalo kroz tu silnu energiju koja me totalno povela. Pjevaš i uhvatiš sebe kako misliš o djetinjstvu, o baki, o mom Varošu, o ljudima. Izvana sam bila Aretha, iznutra Maja koja je sazrela, postala mudrija… - opisuje nam Maja svoje osjećaje.







A oni su jaki, i pojačavaju ih silne poruke koje joj pristižu sa svih strana. Veli da joj čestitaju i znani i neznani, koji možda i ne znaju, što nam je povjerila, kako je u nastupu života uhvatila sebe da pjeva neke visoke tonove. One koje nije uspjela ni na probama postići. Show joj je donio jednu veliku dvojbu, prije nego što je stigao poziv za audiciju, sa svojim je bandom već dogovorila dvomjesečnu gažu na kruzeru koji je trebao ploviti oko Kanarskog otočja. U jednom je trenu trebala odlučiti, show ili posao.



Odustala od kruzera



- Uf. Teško. Išla sam na audiciju na kojoj je trebalo otpjevati četiri karaktera. Ja sam imala 13. Tu sam tek saznala koliko je poznatih osoba došlo na audiciju za ovaj show. I pitam se ja šta sad, zadnji mi je tren za potvrdit odlazak na kruzer. A ne mogu odlučit jer osjećam kako bi nešto moglo bit s ovom audicijom. Ali prelomila sam, rekla sam idem u show. Idem pokazati što mogu. A znam da mogu, znam da je to u meni, da je Bog sa mnom, da me čuva.



I tako smo odustali od kruzera, potom je došao i poziv, i eto mene već na probama. Eto što je sudbina, na svojim nastupima redovito pjevam Tinu Turner, Arethu, sve te jake glasove. No ispred mentorice Martine nakon velikog zamora od odrađene ljetne turneje ostala sam bez glasa. Doslovce sam od svih nastupa, koncerata, njih 35 koje sam izvela preko ljeta, teškog repertoara i premalo spavanja bila na rubu snage. Takav ljetni ritam je ostavio traga na mom glasu i trebao mi je hitni oporavak – kaže.



Na početku pripreme za izvedbu Arethe bila je na rubu svih svojih fizičkih snaga. Onda joj je iskusna pjevačica i mentorica samo brižno rekla curo, ajde ti kući. Odmori se, odspavaj, legni u devet sati. Uzmi sna koliko ti treba, pa se vrati. To je i napravila.



Dite iz Varoša igra najjače šta može



- Legla sam taj dan u devet, nisam 20 godina tako rano legla. Bila sam od svega toga što mi se događalo u životu preumorna. Na rubu snage. Naspavala sam se, i došla na probu. I opet počela pjevati. Usput sam makla sve gaže, koncerte. Počela sam trenirati, ipak sam ja i sportašica, promijenila sam prehranu.



Uhvatila sam priliku koja mi se pružila čvrstim rukama, borbeno. I ne mislin pustit. Zna se kakvo je dite iz Varoša, igra najjače šta može. A kako san perfekcionistica, i kako uvik dižem ljestvicu još više jer znam da mogu, i oću, tako u svakoj emisiji želim dati sve najbolje od sebe - povjerava nam se Maja.



Eto zašto je u prvoj emisiji briljirala. Sve ono nakupljeno izišlo je vani u oblaku vatrene energije, skrivene ispod teške maske. Na dan nastupa, za onih nekoliko minuta svoje večernje izvedbe, probe počinju već ujutro u šest i pol. Prvo ide upjevavanje, a onda stavljanje maske. Maja je na sebi nosila gomilu toga, debelo odijelo ispod kojeg je bilo ludo vruće. Silikonski omotači na vratu, oko nosa, po obrazima. Priznaje da je to bio prilično veliki teret zbog kojeg je teško otvarati usta, raditi mimiku.



-Teško. Ali to je to. Dati najbolje od sebe. Sve izdržati, svima pokazati što možeš. Iako na dan nastupa budeš lud čovik. Satima sjediš, deset ljudi od jutra rade na tebi. I zato mi onih mojih pet malih i dugih minuta za meditaciju, onog mog malog osamljivanja od svih prije izlaska na pozornicu toliko treba. Tada se uvežem u svoje snage, pokrijem se ljubavlju za glazbom i samo idem. To se vidilo na prvom nastupu. A bit će toga još – optimistično nam navodi Maja.



Ulazak u lik



- Imaš tjedan dana za pripremu lika. Prve dane ide pjevački dio, a nakon toga se radi gluma. Znači ulazak u lik, poistovjećivanje s njim, praćenje mimike, gesta tijela. Ja sam postala Aretha, udahnula sam je. Ali u meni je ostala Maja – veli nam naša splitska uzdanica.