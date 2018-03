Špiček isprovocirao Vjeku na račun lijenosti Dalmatinaca, evo kako mu je Splićanin uzvratio; Gledatelji navijaju za njega: Obožavamo njegovu brutalnu iskrenost!

U obilasku radnih jedinica večeras na 321-trgu, Tomislav Špiček će opet "bocnuti" Vjeku iz Splita, jer ga to očito jako zabavlja, budući su Vjekini odgovori uvijek "nebrušeni dijamanti", iskreni, otvoreni, bez sekunde zadrške i kalkulacija.



Tako će Špiček, dok se Vjeko s majkom bude mučio oko šampjera, štrudela, blitve, s osmijehom ustvrditi: "Znaš kaj mi je drago? Kad vidim da Dalmatincu graški znoja cure s čela!"



Splićanin će spremno pred kamerama odgovoriti Tomeku: "Po njemu izgleda da Dalmatinci ništa ne rade, a ljudi doli na škoju koji kopaju vinograde po cile dane! Neka dođe vidit njih, kako se ljudi znoje! Možda više od Zagoraca!".



Premda je Špiček više puta pokazao da je tip koji se voli našaliti, Vjekinim pobornicima "cimanje" njihovog miljenika očito nije po guštu.



Vjeko: Kiksat ću i neću se moć vratit u Split!; Špiček: Daj se posloži u glavi!; Janković: On je karakter sezone!: Gledatelji: On je car!



"Vjeko i mama su legende, neiskvareni i dobri ljudi. Zaista bi voljela da doguraju daleko. Ne sviđa mi se Tomekovo ponašanje prema Vjeki, za kojeg se vidi da mrava ne bi zgazio. Vjeko i Davorka držim Vam palčeve da što duže budete s nama!" - poručila im je gledateljica putem Facebooka.



"Baš ste dobro rekli ...potpisujem od riječi do riječi..." - prisnažila je druga.



"Odmah sam rekla da se sprda s tuđom dobrotom" - dodala je i treća.



"A vjerojatno se Tomek šali, a nama na ekranima djeluje negativno, ali ne vjerujem da je. Žiri je super. Vjeko je smiješan kad kaže "da mu je trenutno rupa u glavi"! Genijalac, prizna da u tom trenu nema inspiracije i oduševljava me ta njegova iskrenost! Super su mi :)" - javila se još jedna Vjekina navijačica.



Na ovakvoga Špiček još nije naišao; Splićanin Vjeko se pari smantan, 'isika' je prste prvi dan, ali kod ocjene spize je brutalan: Kakvo je jelo? Ka i moje, nikakvo!