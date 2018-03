'Petreković je ispao zamjena za Bagarićku, upada u riječ, naporan je!', 'Glumata i iritantan je, sve ima granice!': evo kako je publika doživjela novi žiri TLZP-a

Zanimljivo je to kako ista osoba u jednoj varijanti publici može biti puno simpatična i draga, a u drugoj ulozi doslovno - ići na živce! Događa se to upravo s Marijom Petrekovićem, poznatim komičarem i voditeljem, koji je kao član potpuno novog žirija novog izdanja showa "Tvoje lice zvuči poznato" uspio prilično iziritirati gledatelje.



Petreković je, naime, oduševljavao kao natjecatelj u istom showu, dapače, njegove izvedbe u prvoj sezoni postale su antologijske i zasluženo je odnio pobjedu, no sudeći po uistinu brojnim komentarima na Facebook stranici emisije, kao član žirija gledateljima baš nije legao.







"Mario mi je postao naporan. Prije mi je bio super, ali sad pretjeruje. Mario, skuliraj se!" - glasio je prvi komentar na novi žiri.



"Žao mi je samo što nema Tome in der Muhlena, a što se tiče Bagrićke i Navojca, hvala Bogu da ih nema!" - ustvrdio je drugi gledatelj.



"Pa Mario je postao prava zamjena za Bagarićku, upada u riječ ostalim članovima žirija, previše priča, naporan je..." - nadovezao se treći.



"Saša najbolji... Nives i Damir OK. Mario loš, čak graniči s iritantnošću. Previše glumata i upada u riječ... skoro zamjena za Bagarićku. Sve ima svoje granice." - podvukla je gledateljica.







Petreković je u proteklim sezonama showa bio i uspješan učitelj glume i imitacije natjecateljima i u tom izdanju je njegov specifični humor očito bio "taman doziran" i po guštu većine gledatelja. Sad ga je, čini se, malo previše.



No Saša Lozar je u novoj ulozi naišao na nepodijeljene simpatije gledatelja.





"Saša je top!", "Saša je najbolji!"... zaredali su brojni komentari, u kojima je i Nives Celzijus u svojoj najnovijoj ulozi, nakon one pjevačke, imitatorske, pa glumačke, također jako dobro prošla. U anketi organiziranoj na stranici, štoviše, pokupila je najveći broj glasova.