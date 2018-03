Većinu Splićana Cellosi su oduševili, ali neke su im žene opako zamjerile: 'Jadno je kako ste iskoristili Rozgu!', 'Split još niste uspjeli kupiti!' 

Svjetski proslavljen dvojac "2 Cellos" nesumnjivo je priredio spektakl u splitskoj Spaladium Areni, oduševljeni viđenim bili su gotovo svi nakon dvosatne svirke, u kojoj je virtuoznost Stjepana Hausera i Luke Šulića uspješno nadograđena pirotehničkim spektaklom i nastupom bubnjara i Zagrebačkih čelista.



No dosjetke kojima je Stjepan Hauser neumorno pokušavao što više podignuti atmosferu, ali i, nesumnjivo, dodvoriti se Splićanima (pokušajima da priča splitski, da splitski "afanaje": aajmee ludilooo i tako to) nisu kod svih izazvale erupciju oduševljenja.



Neke od Splićanki koje su bivšem dečku Jelene Rozge zamjerile ponašanje to su i iskazale na Hauserovu Instagram profilu.

"Dobri ste, al' Split ne možete ipak još prodati... polakooo" - savjetovala je jedna.

"Evo još jednih koji preko Rozge rade PR... Tužno je to, kad se ne prodaju karte .. onda ćemo iskoristit' Rozgu.... jadno je mala riječ" - poručila im je druga.



2Cellosi odsvirali 'Zbog jedne ljubavi' i publiku bacili u trans, momci provokativnom izjavom 'bocnuli' Rozgu



No da su, uz "frajerski" upitno šarmiranje publike, Hauser i Luka Šulić uistinu dali sve od sebe svjedoči i fotografija snimljena pred kraj njihovog nastupa, na kojima im se obojici cijedio znoj s košulja.



Splićani bi nesumnjivo Hauseru poručili da sljedeći put bude ukusniji, ali izvedbeno mogu biti isti, jer definitivno glazbeno nisu podbacili.