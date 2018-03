2Cellosi odsvirali 'Zbog jedne ljubavi' i publiku bacili u trans, momci provokativnom izjavom 'bocnuli' Rozgu

Ima nešto u Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru iz 2Cellosa, dočim su stupili na binu splitske Spaladium Arene publika je već bila u transu. Luku je odmah iz prvog reda glasno pozvala jedna djevojka, na što se on digao i nasmijao.



Pozdravio je okupljeno mnoštvo, oko sedam tisuća ljudi, svih generacija, među njima i podosta stranaca, koji su imali privilegiju uživati u splitskom nastupu iz njihove europske turneje Score.



Split i momci iz 2Cellosa nisu se dugo vidjeli, naveo je Luka, pozdravljajući posjetitelje, najavljujući svog asistenta Stjepana, kako ga je nazvao i nesuđenog splitskog zeta, na što je gledateljstvo s oduševljenjem reagiralo. Nastavljeno je ležerno, pozivom publici da zaplješću, zaplešu, dođu i na binu ako požele, zapjevaju, ostanu s njima do samog kraja.



- Alo Splite, asti Gospe, ća je ovde došlo svita, fala lipa, ostanite s nama do kraja, bit će ludilo – šarmantno se Luki pridružio i Stjepan, najavljujući prvi blok pjesama romantičnog karaktera.

Mobiteli su bili u punom pogonu, snimali su se glazbeni brojevi, dijelili su se videi preko Facebooka, momci su grlili djevojke na one ljubavne, djeca su vrištala od sreće.

Arena se digla na noge kada je Hajdučka "Zbog jedne ljubavi" došla na svoj red, a zatim su konstatirali kako bi mogli zasvirati i Bižuteriju.

Koncert nije propustio Marko Perković Thompson, te Jole sa suprugom Anom i kćerkom. Zanimljivost koja odavno nije viđena na nekom splitskom spektaklu ovakve vrste je i veliki broj preprodavača karata, koji su kao ose napadali ljude pred blagajnom, nudeći ulaznice u pola cijene.