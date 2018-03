Mesar iz Trilja novi je stanovnik BB kuće: odmah po ulasku 'upikirala' ga je jedna stanarka, pa ga počela zavoditi pjevajući mu hit Doris Dragović

Gledateljima Big Brothera vjerojatno ništa više nije jasno. Sinoć je u kuću, gle čuda, ušao novi kandidat, ukupno 30. ove sezone. Zašto i kako natjecatelji samo pristižu u show još nisu objasili iz matične kuće, ali stanari ne prigovaraju, pa pretpostavljamo da je ipak postignut neki dogovor.



Ako ništa, oboren je rekord, a novi stanar već je osvojio srca sadašnjih. Ovoga puta nije Splićanin, ali je Dalmatinac, i to iz Dalmatinske zagore. Radi se o Petru Stipetiću iz Trilja, mesaru u sretnome braku, a ima i sina Antu.



Svemu tome unatoč, na njegov je šarm instanto pala jedan kandidatkinja. Ribica je, jasno je svima, bacila oko na Petra, pa ga je najprije milo gledala, a potom i sjela na šank do njega i bacala svoje čari. U jednome trenutku malo se i opustila, pa je zapjevala hit Doris Dragović 'Jedini' te, na užas prisutnih, otplesala dio koreografije.



Njen stil zavođenja ostavio je sustanare u blagome šoku, ali čini se da Petar ipak 'ne trza'. Ostali su primijetili simpatije, pa su to prokomentirali i u ispovjedaonici, našalivši se kako je Ribica 'oduševljena'.



<!--cke_bookmark_106S--><!--cke_bookmark_106E-->