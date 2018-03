Jamajčanin tuži američku pop zvijezdu i traži odštetu od koje boli glava

Jamajčanski glazbenik Flourgon, čije je pravo ime Michael May, tužio je pop zvijezdu i glumicu Miley Cyrus zbog autorskih prava i traži odštetu od 300 milijuna dolara. Flourgon tvrdi kako je 25-godišnja Miley za svoj hit "We Can't Stop" iz 2013. "posudila" dijelove njegove pjesme "We Run Things" iz 1988. godine.



Tvrdi kako je njegova pjesma bila favorit među ljubiteljima reggae glazbe u cijelom svijetu otkako je dospjela na prvo mjesto lejstvica u njegovoj zemlji, te kako pedeset posto Mileyinog hita dolazi iz njegovog uratka. Premda pjesme zvuče posve različito, Flourgon Miley optužuje da je ukrala njegovu jedinstvenu i kreativnu lirsku frazeologiju. Jedina opipljiva sličnost među pjesmama je stih "We run things, things no run we" koji kod Miley glasi "We run things. Things don't run we".



Flourgon je tužio Miley i Sony kako bi blokirao daljnju distribuciju, prodaju i izvođenje pjesme, te traži golemu odštetu. Tvrdi kako mlada pjevačica njemu duguje popularnost i uspjeh svoje pjesme. Njegova skladba nikad nije bila na američkim ljestvicama, a objavljena je četiri godine prije nego je Miley rođena.